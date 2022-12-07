استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه.. وتراجع اليورو والإسترلينى

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية تعاملاته اليوم الأربعاء في البنوك المصرية.

وشهد سعر صرف الدولار تحركًا كبيرًا مقابل الجنيه، خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع خلال الشهر الماضي ما بين 50 - 60 قرشًا.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر الصرف اليوم 24.54 جنيه للشراء و24.59 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار 24.55 جنيه للشراء و24.65 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.58 جنيه للشراء، و24.64 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل 24.62 جنيه للشراء و24.65 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 24.56 جنيه للشراء، و24.64 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ما بين 3 - 9 قروش للشراء والبيع في بداية التعاملات بالبنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 25.64 جنيه للشراء، و25.76 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل 25.68 جنيه للشراء، و25.81 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري 25.85 جنيه للشراء، و25.94 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني تراجعًا خلال تعاملاته ما بين 12 - 15 قرشا للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 29.71 جنيه للشراء، و29.87 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل 29.75 جنيه للشراء، و29.93 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 30.03 جنيه للشراء، و30.13 جنيه للبيع.

وعربيًا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل اليوم 6.68 جنيه للشراء، و6.69 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 77.27 جنيه للشراء، و80.08 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي