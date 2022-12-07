الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 1828 شخصا بالمجان ضمن قافلة طبية في «أرمانيا» بالبحيرة

القافة
القافة

 نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية أرمانيا التابعة لمركز ايتاي البارود، وتم الكشف خلالها على ١٨٢٨ مواطنًا مجانًا، من خلال وجود ١١ عيادة.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة ، حيث سجلت عيادتي الباطنة ٤١٩ وعيادتي الأطفال ٤٠٨ وعيادة الجراحة ٢١٥ وعيادة العظام ٢٤٩ وعيادة النساء ٧٤ وعيادة تنظيم الأسرة ٢٧ وعيادة القلب ١١١ وعيادة الأسنان ٨٢ وعيادة الرمد ١٢٥.

وأشار إلى أن هذا بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة ، كذلك وجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، ووجود جهاز رسم قلب بعيادة القلب ،  كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، 

كما أكدت الدكتورة هانى جميعة، أنه تم  تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة .كذلك تم استبيان المواطنين عن رأيهم فى الخدمة المقدمة فى القافلة ومدى جودتها، علمًا بأنه يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

التخصصات المختلفة الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور هانى جميعة الخدمات الصحية المتميزة الخدمات الصحية

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