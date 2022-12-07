حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الأربعاء 7 ديسمبر 2022

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي.

برج الحمل

من 21 مارس إلى 20 أبريل

مع وجود كوكب المريخ في الجوزاء والشمس في القوس، قد ينتهي بك الأمر إلى أن تكون صريحًا تمامًا وليس دبلوماسيًا على الإطلاق، لكن الانتباه لمشاعر شخص ما يعني أنك لن تواجه تداعيات أخرى للتعامل معها لاحقًا.

برج الثور

من 21 أبريل إلى 21 مايو

قد تظهر الفاتورة أو المصاريف فجأة وتحتاج إلى الدفع وبهذا التأثير القوي عبر محور أموالك ستكون مستعدًا للتفاوض أو إجراء ترتيبات جديدة، مغرم بالمخطط الذي يبدو جيدًا على السطح؟ اذهب بسهولة، فقد يؤدي ذلك إلى استنزاف أموالك.

برج الجوزاء

22 مايو إلى 21 يونيو

قد تشعر بالضعف وليس نفسك المعتاد الفضولي والمرح إذا كان هناك شيء ما يدور في ذهنك فأنت تريد تسويته، وهناك فرصة لأنك كنت تفكر كثيرًا في الأمور مؤخرًا، وقد يكون هذا قد منعك من البحث عن فرصة ذهبية.

برج السرطان

من 22 يونيو إلى 23 يوليو

يمكن أن تتأرجح الأمور في الأيام القادمة، خاصة إذا كنت تدفع نفسك إلى ما هو أبعد من حدودك ومع ذلك، هناك شيء يجعلك ترغب في المزيد، إن شهيتك لاستكشاف فرص جديدة عالية.

برج الأسد

من 24 يوليو إلى 23 أغسطس

يبدو أنك تقضي وقتًا ممتعًا في القيام بأشياء خاصة بك، بحيث لا تنزعج من التواصل مع أصدقائك، لكن اكتمال القمر اليوم يقترح أنه قد لا يكون لديك خيار سوى حضور حدث ما حتى لو كنت تفضل المضي قدمًا في مشروع إبداعي أو لديك خطط ترفيهية أخرى.

بُرْجُ العَذْراء

من 24 أغسطس إلى 23 سبتمبر

إذا اكتمل مشروع أو هدف خلال الأيام المقبلة ، فخصص وقتًا للاحتفال بهذا الإنجاز. من ناحية أخرى، ستدرك أن الهدف أو الطموح فقد بريقه فإن التركيز الحيوي على منطقة منزلك يجلب لك المزيد من الفرص لتكون قريبًا منك.

الميزان

من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر

من المحتمل أن يؤدي تغيير الجدول الزمني إلى مواجهة رائعة ومع ذلك، في حين أن جانبًا منكم متحمس بشأن الآفاق المفتوحة أمامك، يمكن أن تكون عالقًا في مجال آخر من مجالات الحياة.

برج العقرب

من 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر

مهما كانت الظروف التي تظهر الآن، يمكن ربطها بالمشاعر المدفونة في العقل الباطن والتي قد تكون مرتبطة بالتجارب الماضية.

برج القوس

من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر

قد تستفيد العلاقات من نهج لطيف، حيث يسلط البدر في العلامة المعاكسة للجوزاء الضوء على الاختلافات في الرأي في حين أن الكلمات المنطوقة يمكن أن تنقل شيئًا واحدًا ، فإن المشاعر الكامنة وراءها يمكن أن تكشف شيئًا أعمق

برج الجدي

من 22 ديسمبر إلى 21 يناير

قد تأتي الأيام القادمة بمضاعفات، ومع وجود طاقات قوية على الورق، هناك فرصة لاتخاذ قرارات متهورة، إذا بدا أن العمل أو النشاط الآخر قد تجاوز فائدته، فقد تشعر أن الوقت قد حان للتغيير.

برج الدلو

من 22 يناير إلى 19 فبراير

خذ بضع خطوات إلى الوراء برج الدلو ، وأعد النظر في غضون أسبوع أو نحو ذلك لا تحتاج إلى عزل نفسك عنهم ، لكن من المفيد ألا تتشابك بسرعة كبيرة.

برج الحوت

من 20 فبراير إلى 20 مارس

هل لديك فرصة للاستمتاع بالأضواء؟ قد تجدك حالة القمر اليوم تفكر في فرصة قد تؤدي إلى تغيير إيجابي. ومع ذلك ، ربما تشعر أنك لست جيدًا بما يكفي لذلك.