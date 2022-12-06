حظك اليوم.. توقعات الأبراج النارية الثلاثاء 6 ديسمبر 2022

قدمت خبيرة الأبراج وعلامة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء لمواليد الأبراج النارية على النحو التالي.

برج الحمل

مهنياً: يجعلك هذا اليوم أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مادية مناسبة، تتبادل الآراء مع أشخاص قادرين على نصحك، وقد تتبنى وجهة نظر جديدة.

عاطفياً: : يوم ممتاز، يحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وتقريب وجهة نظرك بينك وبين الحبيب على مختلف الصعد.

صحياً: كن حريصاً على أن تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطاً في عملك.

برج الأسد

مهنياً: تنتقل اليوم إلى مركز جديد يمنحك انطلاقة قوية وحماسية بسبب الرغبة الكبيرة التي تتملّكك لاقتحام الجديد والمجهول.

عاطفياً: تتمتّع بحيوية كبيرة، تصادفك الفرص وتُوفّق في علاقة جديدة مهمّة تحديد مستقبلل العاطفي.

صحياً: إذا أحسست برغبة دائمة في حك بشرتك عليك الإسراع إلى زيارة أخصائي الأمراض الجلدية.

برج القوس

مهنياً: تبدأ صفحة جديدة وتقطف ثمار جهودك، وتتمتع بسرعة خاطر وبقدرة على طرح الأمور بمهارة فائقة تدهش محاوريك أو مناقشيك.

عاطفياً: تحسم أمرك وتبدأ مشروعاً جديداً قد يتعلق بالعائلة أو بعلاقة عاطفية جديدة تعلق عليها آمالاً كبيرة جداً.

صحياً: القلق والاضطراب سببهما معروف، إما مشاكل مهنية أو عاطفية، والحل بين يديك.

صفات أصحاب الأبراج النارية

الصفات التي تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين، ويحبون الظهور وتسليط الضوء عليهم.