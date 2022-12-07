الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بيراميدز يواجه المقاولون فى مباراة مواصلة الانتصارات ببطولة الدورى

بيراميدز فاز في مباراته
بيراميدز فاز في مباراته الأخيرة على حرس الحدود

يستضيف بيراميدز فريق المقاولون في الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأربعاء باستاد الدفاع الجوي في مواجهة قوية بالأسبوع السادس للدوري الممتاز.

 

بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس يحتل المركز السادس برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع الثالث وسجل 4 أهداف ولديه أقوى دفاع في الدوري ودخل مرماه هدفا واحدا بالتساوي مع فيوتشر وبعد التعادل مع انبي والمصري حقق فوزين متتاليين على البنك الأهلي وحرس الحدود ويسعى لمواصلة انتصاراته والاقتراب من قمة جدول الدوري.

 

اليوناني تاكيس جونياس المديير الفني لبيراميدز اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم: شريف إكرامي وأحمد الشناوي ويوسف نادر وأحمد سامي وعلي جبر ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وأحمد فتحي وكريم حافظ وإبراهيم توريه وإسلام عيسى ورمضان صبحي ومصطفى فتحي ومحمود دونجا ومحمد صادق وعبد الله السعيد وعبد الله مجدي ووليد الكرتي  ودودو الجباس وفخر الدين بن يوسف وفخري لاكاي.

 

 وشهدت القائمة عودة رمضان صبحى وأحمد فتحي بينما يغيب أسامة جلال ومحمود وادي.

 

في المقابل يحتل المقاولون بقيادة شوقي غريب المركز السابع برصيد 6 نقاط من فوز وحيد وثلاثة تعادلات وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه هدفين وبعد التعادل في المباريات الثلاث الأولى مع غزل المحلة وفيوتشر وفاركو نجح في الفوز على سسيراميكا كليوباترا ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لمحافظة على سجله خاليا من الهزائم.

 

شوقي غريب ركز خلال التدريبات على كيفية إيقاف مفاتيح اللعب في بيراميدز والاعتماد على الهجمات المرتدة واستغلال سرعة لويس إدواردو وجون أوكلي لهز شباك أحمد الشناوي.

 

يدير المباراة محمد سلامة "ميدو " ويساعده ماجد المليجي وطارق مصطفى ومعهم محمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا ومحمد عادل حكم فيديو وشريف محمد مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز بيراميدز المقاولون اليوناني تاكيس جونياس شوقى غريب

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وائل لطفي

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