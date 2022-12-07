قطع التيار الكهربائى عن هذه القرى بكفر الشيخ.. اليوم

أصدرت شركة كهرباء كفر الشيخ، وغرفة العمليات بالمحافظة، بيانًا أرسل للوحدات المحلية بمختلف أنحاء المحافظة، عن المناطق المستهدفة في أعمال الصيانة الدورية والطارئة وكذلك زراعة أعمدة إنارة جديدة، وغيرها من الأعمال مما يتسبب في قطع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والقرى وتوابعهم، بداية من الثامنة اليوم الأربعاء، وحتى تمام الساعة الثالثة عصرًا أو الانتهاء من الأعمال التي ستشهدها تلك القرى.

وأضافت هندسة كهرباء كفر الشيخ، أن المناطق المستهدفة لأعمال الصيانة المركزية، هي قرية العجوزين وتوابعها وجزء من قرية سنهور المدينة بمركز دسوق، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى صندلا وعثمان والرملة وأبو طبل وكلش ومنشة الشرقية و منشة الغربية توابعهم بمركز كفر الشيخ، وأبراج الربيع بمدينة كفر الشيخ.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى المشارقة وأبو غنيمة وسد خميس وفرش بركات وتوابعهم بمركز سيدي سالم، وفصل التيار الكهربائي عن قرى كوم الحجر وقرى 15 و76 و77 و79 المنصور، والحفير والإصلاح بمركز الحامول.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى رمبال وجزء من منية المرشد، وقرى خليج بحري، وأبو خشبة وخان جني وأرض الجمعية، والقني والبرانية والشاعر، وقرى العرب، وكوم دميس والعربان وقمسون شرق وغرب، ومعدية رشيد والبصراط، والملاح، بمركز مطوبس، لزراعة الأعمدة.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي، عن قرى مجلس قروي العباسية، ومجلس قروي المجد 55، وقرى 63ـ،65،67، والقرى التابعة لهم بمركز الرياض، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى حلمي حسين وحاذق بمركز بيلا، وقونه وقزمان بمركز قلين، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى عربان وجزء من منطقة العلوي بمدينة ومركز فوه.