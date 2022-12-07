رصدت الجانى.. تحريز كاميرات مراقبة من مكتب محامى كرداسة لتفريغها

حرزت النيابة العامة بشمال الجيزة كاميرات مراقبة بمسرح مقتل بنداري حمدي محامي كرداسة، لتفريغها وبيان مدى رصدها للجاني لحظة تنفيذه للجريمة وهروبه من أمام مكتب المجني عليه.

وأشارت مصادر مطلعة على التحقيقات إلى أن معاينة النيابة العامة وأجهزة البحث الجنائي كشفت عن وجود كاميرات مراقبة داخل المكتب الذي شهد الجريمة وخارجه فتم تحريزها لتفريغها، حيث أنها قد تكون رصدت الجاني لحظة دخوله وخروجه وتنفيذه للجريمة لتنقيح الصور التي سجلتها الكاميرات وتحديد هوية المتهم من خلالها.

وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بنقل جثمان بنداري حمدي محامي كرداسة إلى مشرحة زينهم بعد تكليف الطب الشرعي لتشريحه وتحديد أسباب الوفاة.

وانتقلت النيابة لإجراء المعاينة التصويرية لمسرح الجريمة ومناظرة جثة المجني عليه لبيان ما بها من إصابات.

وأنهى خبراء الإدلة الجنائية رفع الآثار البيولوجية من مسرح جريمة مقتل محامي داخل مكتبه بمدينة أبو رواش بكرداسة.

وتولى خبراء المعمل الجنائي في حضور فريق النيابة العامة رفع كافة الآثار البيولوجية من مسرح الجريمة من "بصمات – دماء – فوارغ طلقات" لفحصها.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في مقتل بنداري حمدي المحامي داخل مكتبه بمدينة أبو رواش بكرداسة.

وأشارت التحريات بإشراف اللواء عيد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد محمد أمين مفتش مباحث قطاع أكتوبر إلى أن المتهم كان يستقل دراجة نارية ويحمل سلاحًا آليا امطر به المجني عليه بالرصاص، فأصاب جسده ٣ طلقات في الصدر وأنحاء متفرقة، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بسماع دوي إطلاق نار، ووجود مصاب داخل مكتب للمحاماة بمنطقة أبورواش، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على بنداري حمدي، 36 سنة، محامي.

وتم نقله لمستشفى زايد التخصص لتلقي العلاج ولكنه توفى متاثرًا بإصابته، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.