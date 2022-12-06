الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أمل مبدى: احتفالية قادرون باختلاف يوم 25 ديسمبر بحضور الرئيس السيسى

أمل مبدي
أمل مبدي

قالت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، إنها تسير على قدم وساق من أجل الانتهاء من التدريبات والتجهيزات الخاصة باحتفالية قادرون باختلاف في نسختها الرابعة.

وأكدت المهندسة أمل مبدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن احتفالية قادرون باختلاف يوم ٢٥ ديسمبر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبحت تخطف أنظار الكثير من المواطنين ليس فقط في مصر بل في جميع أنحاء العالم العربي، معبرة: "هشام جمال يخرج النسخة الرابعة هذا العام لاحتفالية قادرون باختلاف، والجسمي نجم الحفل".

باختلاف مساء دى ام سى رامي رضوان قادرون باختلاف الإعاقة الذهنية أمل مبدي

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