أمل مبدى: احتفالية قادرون باختلاف يوم 25 ديسمبر بحضور الرئيس السيسى

قالت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، إنها تسير على قدم وساق من أجل الانتهاء من التدريبات والتجهيزات الخاصة باحتفالية قادرون باختلاف في نسختها الرابعة.

وأكدت المهندسة أمل مبدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن احتفالية قادرون باختلاف يوم ٢٥ ديسمبر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبحت تخطف أنظار الكثير من المواطنين ليس فقط في مصر بل في جميع أنحاء العالم العربي، معبرة: "هشام جمال يخرج النسخة الرابعة هذا العام لاحتفالية قادرون باختلاف، والجسمي نجم الحفل".