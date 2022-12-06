مهرجان الأمم المتحدة للفنون يهدى الفنانة سيمون جائزة فاتن حمامة

أهدى مهرجان الأمم المتحدة للفنون، الفنانة سيمون جائزة فاتن حمامة بما وصفته تتويجًا للمسيرة الفنية التي بدأت عند سيمون مع سيدة الشاشة العربية بفيلم "يوم مر ويوم حلو" والتي حافظت على كل نصائح فاتن حمامة لها من يومها بما يليق إلى الآن.

وقالت الفنانة سيمون في بيان صحفي لها: "أنا سعيدة جدًا بهذه الاحتفالية وبالمعني الذي يقدم فيها والجائزة صورة فاتن حمامة عليها جعلتها ذات ثقل تحية لصورة فاتن حمامة وهذه الاحتفالية بين الزمن الماضي والقادم وأننا نشعر بأن مشوارنا الماضي له قيمة ومعنى ليس بالسهل وشيء عظيم وأنا مثل كافة الفنانين عندي شهادات تقدير وأشياء جميلة كثيرة من جوائز في حياتي من تمثيل وغناء ومسرح، إنما الجائزة التي أحملها اليوم هذه أنا أعتبرها تتويجًا لكل مشواري الفني وأهدي هذه الجائزة لروح السيدة الفاضلة فاتن حمامة لأنها أول إنسان آمن بي".

وأضافت سيمون: "أن الفنانة فاتن حمامة قالت لها «أنتي هتبقي هايلة» وأنا كنت معتبرة أن ما تقوله مجاملة ومرت الأيام وأنا الآن أقول لها إنتي راضية عني وسعيدة أنني حصلت على هذه الجائزة".

وقام بتسليم الجائزة الدكتور نبيل رزق رئيس المهرجان في احتفالية المنظمة بدورتها الثالثة من مهرجان قديم وجديد "يونارتس" والذي أقيم بالقاعة الملكية بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع في القاهرة، وقد عرض عدد من المشاهد التي تجمع بين سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وسيمون في فيلم "يوم مر ويوم حلو" قبل صعودها لتسلم الجائزة إذ إنه من المعروف أن فاتن حمامة هي التي اكتشفت سيمون في هذا الفيلم واحتضنت موهبتها واختصتها بجميع النصائح التي تسير على دربها إلى اليوم سيمون كي لا تخذل أمها الفنية والروحية فاتن حمامة وسبب مولدها الفني.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سيمون مسلسل "قيد عائلي" والذي تم عرضه في مارس 2019، وكان بطولة كل من: الفنانة ميرفت أمين، والفنان عزت العلايلي، والفنانة بوسي، والفنان صلاح عبدالله، والفنانة كارولين عزمي، والفنانة دينا فؤاد، وغيرهم من النجوم، ومن إخراج تامر حمزة وتأليف محمد رجاء.