الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سهير رمزى بديلة نادية الجندى فى مسلسل «أم البنات» بسبب 8 ملايين جنيه

سهير رمزي ونادية
سهير رمزي ونادية الجندي

تعاقدت الفنانة سهير رمزي على بطولة مسلسل "أم البنات" لتحل بديلة للفنانة نادية الجندي، والتي طالبت أجرًا كبيرًا رفضته الجهة المنفذة للعمل.

 

وعلمت "الدستور"، أن الفنانة نادية الجندي كانت قد وافقت على العمل في البداية، لكنها طلبت مبلغ وصل إلى 8 ملايين جنيه، وهو ما رفضته الشركة المنفذة للعمل، التي عرضت مبلغ أقل من ذلك بكثير، لترفض الجندي الاشتراك في العمل، ويتحول إلى الفنانة سهير رمزي.

 

وكشفت مصادر لـ"الدستور"، عن أن نادي الجندي كانت قد طلبت في البداية أن يكون العمل مسلط الضوء عليها فقط بشكل كبير من خلال عدد المشاهد، وهو ما يخل بالشكل العام للعمل وبالتالي تم استبعاد نادية الجندي بشكل كامل من العمل.

 

المسلسل من إخراج عبدالعزيز حشاد الذي دخل في تصويره، وهو من تأليف كلا من: رانيا عاطف وعمرو هاني، وسيناريو وحوار احمد صبحي.

 

كانت قد نفت الفنانة الكبيرة نادية الجندى امتلاكها حسابا على تطبيق "تيك توك"، حيث نشرت صورة على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" للحساب المزيف على التطبيق، وعلقت قائلة: "ليس لدى أي أكونت رسمي على التيك توك وهذه الصفحه لا تمت لي بأي صلة".

 

وأضافت نادية الجندى: "أنا مش ضد أي حد من المعجبين يعمل صفحات ليا، لكن يجب التنويه أنها صفحة فانز ولا يتحدث بلساني، وإن شاء الله سيتم إنشاء صفحة رسمية موثقة قريباً على التيك توك".

 

وأضافت نادية الجندى: "سأقوم بغلق أي صفحة تتحدث بلساني على أي وسيلة في جميع مواقع التواصل الاجتماعي وكل صفحاتي الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء، سواء على الفيس بوك والإنستجرام وتويتر، هما دول الأكونتات الرسمية التي تخصني فقط وشكراً".

 

واختتمت: "كل صفحاتي الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء، سواء على الفيس بوك والإنستجرام وتويتر، هما دول الأكونتات الرسمية التي تخصني فقط وشكراً".

الفنانة سهير رمزي الفنانة ناديه الجندي رانيا عاطف سيناريو وحوار لفنانة نادية الجندي لفيديو مسلسل أم البنات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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سهير رمزى بديلة نادية الجندى فى مسلسل «أم البنات» بسبب 8 ملايين جنيه

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