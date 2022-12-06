إحالة أوراق المتهم بقتل عم طليقته للمفتي في الشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام، إحالة أوراق شاب إلى مفتى الديار المصرية، وحددت جلسة 6 فبراير المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل عم طليقته في مشاجرة بسبب رؤية ابنته بدائرة مركز ديرب نجم.



وتعود أحداث القضية عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمقتل المجني عليه "عمر م" مقيم في قرية صفط زريق التابعة لدائرة مركز ديرب نجم، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالصدر.



وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية مقتل المجنى عليه على يد المتهم حمادة م ع هـ، وذلك إثر نشوب مشادة تطورت إلى استلال المتهم سلاح أبيض أنهى به حياة المجني عليه.



وتبين أن المجني عليه هو عم طليقة المتهم، وأنه قد ارتكب جريمته على إثر خلافات بينهما إذ نشبت مشاجرة بين المتهم وأحد أقارب المجني عليه، لكن المجني عليه تدخل لفض المشاجرة وتهدئة المتهم إلا أن الأخير لوح بسلاح أبيض (سكين) أصاب به المجني عليه وأودى بحياته، فيما تبين نشوب الخلافات بسبب رؤية المتهم لابنته، بعدما أخبرت والدة المتهم ابنها بتعرضها للسباب أثناء رؤية طفلته في مكان عام في نطاق مركز ديرب نجم.