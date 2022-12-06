الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق المتهم بقتل عم طليقته للمفتي في الشرقية

المتهم
المتهم

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام، إحالة أوراق شاب إلى مفتى الديار المصرية، وحددت جلسة 6 فبراير المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل عم طليقته في مشاجرة بسبب رؤية ابنته بدائرة مركز ديرب نجم.


وتعود أحداث القضية عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمقتل المجني عليه "عمر م" مقيم في قرية صفط زريق التابعة لدائرة مركز ديرب نجم، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالصدر.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية مقتل المجنى عليه على يد المتهم حمادة م ع هـ، وذلك إثر نشوب مشادة تطورت إلى استلال المتهم سلاح أبيض أنهى به حياة المجني عليه.

وتبين أن المجني عليه هو عم طليقة المتهم، وأنه قد ارتكب جريمته على إثر خلافات بينهما إذ نشبت مشاجرة بين المتهم وأحد أقارب المجني عليه، لكن المجني عليه تدخل لفض المشاجرة وتهدئة المتهم إلا أن الأخير لوح بسلاح أبيض (سكين) أصاب به المجني عليه وأودى بحياته، فيما تبين نشوب الخلافات بسبب رؤية المتهم لابنته، بعدما أخبرت والدة المتهم ابنها بتعرضها للسباب أثناء رؤية طفلته في مكان عام في نطاق مركز ديرب نجم.

إحالة أوراق المتهم الزقازيق جنايات الزقازيق مركز ديرب نجم

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

ننشر أول صور من مسرح جريمة مقتل محامٍ داخل مكتبه بكرداسة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

ملثمون أمطروه بطلقات آلية.. تفاصيل جديدة فى مقتل محام داخل مكتبه بكرداسة

نشوب حريق وانهيار نصف عقار بكرموز الإسكندرية

رئيس البنك الدولى: يجب اتباع نهج لتخفيض الديون على البلدان النامية

9.2 تريليون دولار إجمالى الدين الخارجى للاقتصادات النامية نهاية 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية