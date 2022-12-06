الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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توك شو

خالد الجندى: «الغشاشون والمتحرشون صلاتهم مش مقبولة»

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الصلاة صلة بين العبد وربه، والإنسان الذي لا يصلي انقطعت صلته بالله.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc": "الدعاء كي يقبل يجب أن تتقي الله تفعل ما أمر به وتترك المنهي عنه، وأكثر حاجة تلغي التقوى عنك أنك لا تصلى، فعدم الصلاة ينفي الصفات الحسنة عن العبد"ـ وأشار إلى قول عمر بن الخطاب "إذا وجدت الرجل للصلاة مضيعًا فلغيرها أضيع".

وعقب: "هذا هو مقياس قبول الصلاة، فيه ناس بتصلي وغشاشين ومتحرشين، دول في الحقيقة مصلوش، صلوا أداء ظاهري، لأن الصلاة لا بد تكون نابعة من القلب، ربنا جعل في الصلاة خاصية أنها تنهى عن المنكر، لو الصلاة لم تنهاك عن الفحشاء والمنكر يبقى مش هي دي الصلاة، تبقى صلاتك مش مقبولة".

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وأردف الجندي: "لو بتصلي وتضرب مراتك، وبترتشي يبقى مش بتصلي، لو بتشرب خمر يبقى مش بتصلي"، وروى أن رجلا أعاد الصلاة مرتين، والنبي قال له صلى فإنك لم تصل، فقام النبي وصلى ركعتين خاشعتين.

وختم الجندي: "لو قلت لي الصلاة غيرت فيك إيه هبارك لك وأقول لك صلاتك مقبولة، لو صلاتك خلتك عصبي وتأكل حقوق الناس وميراث إخواتك، تتعامل باحتقار وكبر، يبقى أنت معرفتش الصلاة". 

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