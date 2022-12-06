مشاركة مميزة لمشروع النمو الأخضر الشامل فى معرض ومؤتمر «فوود أفريكا 2022»

نظمت غرفة الصناعات الغذائية، ورشة عمل بالتعاون مع مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر، ضمن فعاليات معرض فوود أفريكا 2022، والذي افتتحه وزيرا التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة أمس الإثنين.



ومشروع النمو الأخضر يتم تمويله من الحكومة السويسرية وتنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية-اليونيدو تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وتعد الغرفة الشريك الاستراتيجي للمشروع الذي بدأ في يوليو 2020 ومستمر لنهاية 2024، ويتم تطبيقه على مستوى محافظتي الأقصر وأسوان.

شارك في الندوة محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، والسيدة أناكيارا اسكاندوني خبيرة التنمية الصناعية مديرة المشروع، والدكتور عادل صبري منسق المشروع والدكتور أحمد حزين ممثل لشركة كومنكس مصر للاستشارات- الذراع الفنية للمشروع.

من جانبه أوضح محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، أن الغرفة حرصت على إقامة جناح خاص لعدد للشركات المستفيدة من خدمات المشروع، وهي شركات صغيرة الحجم بمحافظتي قنا والأقصر ويتم تقديم الدعم الفني لها من خلال الغرفة والمشروع، وتمت إتاحة الفرصة لهذه الشركات لعرض منتجاتها وترويجها بهدف تسهيل نفاذها إلى الأسواق.

وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية لغرفة الصناعات الغذائية مع المشروع تهدف إلى رفع الوعي بمفاهيم الاقتصاد الأخضر للمنشآت الغذائية، وتحسين استخدام الموارد وتعزيز التنافسية والتكييف مع التغيرات المناخية.

وأضاف البسيوني، أنه تم دعم عدد من المنشآت الغذائية بالغرفة للتوجهات الخاصة بأهمية تطبيق كفاءة استخدام الموارد واقتصاديات التدوير والاستفادة من المخلفات وغيرها من متطلبات الاقتصاد الأخضر، وتضمنت ورقة التوجهات عددًا من التشريعات المقترحة لتشجيع القطاع على التوافق مع متطلبات الاقتصاد الأخضر وتوفير أساليب التمويل، مشيرًا إلى أنه جار العمل على إصدار كتيب استرشادي يتضمن شرحًا وافيًا؛ لطرق تحسين كفاءة الموارد والجدوى الاقتصادية لها.

وأضافت أناكيارا اسكاندوني خبيرة التنمية الصناعية ومديرة المشروع، أن المشروع يتم تمويله من الحكومة السويسرية بقيمة 4 ملايين فرانك، مشيرة إلى اختيار الصناعات الغذائية لأهمية القطاع من حيث المساهمة في الدخل القومي والصادرات وتشغيل الأيدي العاملة.