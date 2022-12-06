الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام للمتهم بقتل شقيقته فى بورسعيد

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله، الثلاثاء، بمعاقبة المتهم بقتل شقيقته فى محافظة بورسعيد بالإعدام شنقًا.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 12 أغسطس بدائرة قسم الضواحى بمحافظة بورسعيد باتهام المدعو "ج.ج.أ" بقتل شقيقته عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك لشكه فى سلوكها، حيث خيل له قيامها ببعض الأعمال المنافية للآداب، فأعد السلاح الأبيض، وتوجه إلى منزلها وبوصوله وجدها بمفردها.

ونشبت مشادة كلامية بينهما، وطعنها عدة طعنات بأماكن متفرقة من جسدها فاستغاثت بالجيران، فقتلها ذبحًا على درج السلم.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التى قضت بإحالة أوراق المتهم إلى مفتى الديار المصرية، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم لتقضى يإعدامه شنقًا.

محكمة جنايات بورسعيد معاقبة الإعدام محافظة بورسعيد

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