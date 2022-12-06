إطلاق حملة طرق الأبواب لتنظيم الأسرة بدءًا من 18 ديسمبر في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن إطلاق حملة طرق الأبواب لتنظيم الأسرة بدءً من 18 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 16 مارس 2023 وتنفيذها على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة للوصول إلى المنتفعات بجميع المناطق والأماكن البعيدة وضمان حصولهن على الخدمة الطبية دون معاناة.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على الاهتمام بملف تنظيم الأسرة من خلال استراتيجيات ومعايير محددة مبنية على خطط علمية قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجة التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن قضية الزيادة السكانية واحدة من أهم القضايا المدرجة على أجندة الحكومة وسبق أن حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أكثر من مرة من مخاطر النمو السكاني المتزايد الذي يقضي على كل جهود التنمية مطالباً بمشاركة جميع مؤسسات الدولة في وضع حد لهذا الخطر.

وأكد المحافظ على أهمية حملة طرق الأبواب لتنظيم الأسرة والتي تهدف إلى توفير تغطية سكانية من خلال الزيارات المنزلية لمتابعة السيدات وإتاحة الخدمة لهن في منازلهن سواء كن مستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة أو غير مستخدمات لها وإتاحة هذه الخدمات بالمجان إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الطفل والأم والأسرة.

ووجه اللواء عصام سعد بضرورة التحضير الجيد للحملة وعقد اجتماعات لتحديد الأدوار والتشبيك بين كافة الجهات لتحقيق أهداف الحملة ونشر الوعي والتعريف بخطورة الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية علي تنفيذ خطط التنمية مطالبًا بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقرى لتقديم التسهيلات والتنوية والإعلان عن الحملة وأهميتها ومتابعة أعمالها بالتعاون مع الإدارات الصحية وتقديم كافة أوجه الدعم لها.

من جانبه أوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن حملة طرق الأبواب لتنظيم الأسرة تعتمد على الزيارات المنزلية لتحقيق التغطية لجميع التجمعات السكنية للوصول إلى السيدات اللاتي لديهن احتياج لخدمات تنظيم الأسرة كما سيتم توزيع فرق تنظيم الأسرة من مختلف الإدارات الصحية على الوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة في جميع القرى وخاصة القرى المدرجة في مشروع حياة كريمة لافتًا إلى إنه جاري عقد اجتماعات مع كافة الجهات المعنية للتحضير لإطلاق الحملة ووضع الملامح وتوزيع الأدوار والمهام المنوطة بكل جهة لتحقيق كافة الأهداف المرجوة.