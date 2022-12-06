وفاة شخص فى حادث تصادم سيارة بالشرقية

لقي شخص مصرعه، الثلاثاء، إثر تعرضه لحادث تصادم بطريق "بلبيس- السلام" فى الشرقية، في أثناء توجهه لعمله.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول أحمد علي عبد الحميد، 27 عاماً، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة نقل بسيارته الملاكى بطريق "بلبيس- السلام" أثناء توجهه لعمله.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.