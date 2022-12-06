الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة شخص فى حادث تصادم سيارة بالشرقية

جريدة الدستور

لقي شخص مصرعه، الثلاثاء، إثر تعرضه لحادث تصادم بطريق "بلبيس- السلام" فى الشرقية، في أثناء توجهه لعمله.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول أحمد علي عبد الحميد، 27 عاماً، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة نقل بسيارته الملاكى بطريق "بلبيس- السلام" أثناء توجهه لعمله.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الشرقية سيارة حادث تصادم

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