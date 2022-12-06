الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 فى حادث تصادم بالعاشر من رمضان

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 4 بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارتي ميكروباص وملاكي بمنطقة الأردنية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من أحد المستشفيات، بوصول كل من "مصطفى. ع"، 21 عامًا، "محمد. م" 30 عامًا، و"إسلام. ع"، 30 عامًا، "جرجس. ن"، 30 عامًا، وجميعهم مقيمون محافظة الإسماعيلية، مصابون بسحجات وكدمات بالجسم، وتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

العاشر من رمضان حادث تصادم اصابة

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وائل لطفي

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