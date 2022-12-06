«مياه القناة» تطلق حملات في بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد لضبط الوصلات المخالفة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم، عن انطلاق الحملات في كافة إقليم القناة (بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد) لضبط ورفع الوصلات المخالفة غير القانونية لسرقة مياه الشرب، للحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت إنه تم تكليف لجنة من الرقابة والمتابعة، والقطاع التجاري، والإدارة العامة للتحصيل والخلسة، بالتنسيق مع مديري الفروع والمناطق، لشن حملات مكبرة لسرعة ضبط كافة الوصلات الخلسة التي تتعدى على شبكات مياه الشرب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات، وذلك للحفاظ على مقدرات الدولة، ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن الحملات المكبرة تستهدف مغاسل السيارات الغير مرخصة المنتشرة في إقليم محافظات القناة (السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد)، الذين يسرقون مياه الشرب ويستخدمون كميات كبيرة منها في غسل السيارات، ما يعد إهدارًا للمال العام ويحاسب عليها القانون، بالإضافة لفحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة، والتي يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب، وذلك هروبًا من إتباع الإجراءات القانونية لشروط التوصيل.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأن الشركة ستستمر في مواجهة تلك الممارسات من خلال الحملات المكبرة التي أطلقتها، وذلك تطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع شركة مياه القناة القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أننا تمكنا في خلال الـ 24 ساعة الماضية من إصلاح الأعطال المفاجئة في شبكات مياه الشرب وفي فترة وجيزة، من خلال فنيو وعمال الشبكات، وذلك يرجع الي التدريب الجيد للتعامل مع الأعطال المفاجئة دون التأثير على المواطنين، ومنها إصلاح كسر 6 بوصة بمنطقة شارع العريش بالقنطرة شرق، وإصلاح كسر 6 بوصة بمدينة القنطرة شرق الجديدة، وإصلاح خط الطرد الرئيسي 800 مم بالتل الكبير.