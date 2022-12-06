الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

يسرى جبر: التعرف على النبى سر النجاة من الفتن

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، أحمد علماء الأزهر الشريف، إننا في زمن الفتن والنجاة في التعرف على رسول الله والتعلق به، مضيفًا وأعداء الدين شحنوا الناس للبعد عن حب سيدنا النبي- صلى الله عليه وسلم. 

جاء ذلك خلال كلمته بندوة أقيمت لعرض فيلم «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»، مساء أمس الإثنين، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، مضيفًا إن من دلك على الحبيب بل دلك على الله، ومن دلك سيدنا محمد فقد دلك على الأخلاق والأدب والدين.

وتابع  العالم الأزهري، أن الله عز وجل سمى الحبيب المصطفى في القرآن الرحمة،  مستشهدًا بقوله تعالى:" قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ".

وأوضح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الرحمة للعالمين، وكلما اتسعت معرفتنا بالعوالم وسعت معرفتنا بالنبي محمد -صلى الله عليه سلم؛ لأنه رحمته وسعت كل شئ، مضيفًا أن  شرف كل مسلم هو الانتماء لهذا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن أفقر الناس إلى أن تتعلق به.

وحول فيلمه التسجيلي "المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون"، قال الفنان مجدي إمام،  إنه عملية بحث ويحكي الأسباب التي جعلت المدينة المنورة أفضل: "النبي في إحدى المرات سمع شخصين يتحدثان عن أفضلية مدينة ما بسبب سعة العيش فيها، فرد عليهما وقال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون"، موضحًا أنه جرى إضفاء عنصر الدراما على الفيلم لأنه يعشقها،  أن السينما التسجيلية لم تعد توثيقية وصفية بحسب، بل صارت تتسم بالعنصر الدرامي. 

الدكتور يسري جبر زمن الفتن التعرف على رسول الله علماء الأزهر الشريف أعداء الدين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الثلاثاء 6-12-2022

8 سلع تقود الصادرات المصرية للارتفاع لـ4.1 مليار دولار خلال شهر

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

أحمد كريمة: لا يحق للزوجة الأولى طلب الطلاق فى حال زواج زوجها من أخرى

سباق ساكن البيت الأبيض.. أبرز 10 مرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية

هل يحق للزوج إخفاء زواجه الثانى عن زوجته الأولى؟.. أحمد كريمة يرد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟