يسرى جبر: التعرف على النبى سر النجاة من الفتن

قال الدكتور يسري جبر، أحمد علماء الأزهر الشريف، إننا في زمن الفتن والنجاة في التعرف على رسول الله والتعلق به، مضيفًا وأعداء الدين شحنوا الناس للبعد عن حب سيدنا النبي- صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك خلال كلمته بندوة أقيمت لعرض فيلم «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»، مساء أمس الإثنين، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، مضيفًا إن من دلك على الحبيب بل دلك على الله، ومن دلك سيدنا محمد فقد دلك على الأخلاق والأدب والدين.

وتابع العالم الأزهري، أن الله عز وجل سمى الحبيب المصطفى في القرآن الرحمة، مستشهدًا بقوله تعالى:" قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ".

وأوضح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الرحمة للعالمين، وكلما اتسعت معرفتنا بالعوالم وسعت معرفتنا بالنبي محمد -صلى الله عليه سلم؛ لأنه رحمته وسعت كل شئ، مضيفًا أن شرف كل مسلم هو الانتماء لهذا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن أفقر الناس إلى أن تتعلق به.

وحول فيلمه التسجيلي "المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون"، قال الفنان مجدي إمام، إنه عملية بحث ويحكي الأسباب التي جعلت المدينة المنورة أفضل: "النبي في إحدى المرات سمع شخصين يتحدثان عن أفضلية مدينة ما بسبب سعة العيش فيها، فرد عليهما وقال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون"، موضحًا أنه جرى إضفاء عنصر الدراما على الفيلم لأنه يعشقها، أن السينما التسجيلية لم تعد توثيقية وصفية بحسب، بل صارت تتسم بالعنصر الدرامي.