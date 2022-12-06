الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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توك شو

حسن الرداد يتحدث عن سمير غانم ودلال عبدالعزيز وقصة غرفة المستشفى

حسن الرداد والفنانة
حسن الرداد والفنانة دلال عبدالعزيز

كشف الفنان حسن الرداد، كواليس رحيل الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبدالعزيز، خاصة أن رحيلهما جاء بعد فترة وجيزة من وفاة والدته.

 

اللي يخلي الإنسان يحزن هو فقدان الشخص لأهله

وقال حسن الرداد، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc: "السعادة قرار والحزن رفاهية، وعشت طفولة سعيدة لا أعرف الحزن، ولكن الحاجة اللي تخلي الإنسان يحزن هي فقدان الشخص لأهله".

 

وأضاف: "وفاة سمير غانم ودلال عبدالعزيز، الوضع كان صعب جدًا وبالأخص على دنيا وإيمي. متابعًا: "في البداية كان أول يوم في رمضان دنيا جالها كورونا أتعزلت، و بعدها مدام دلال اتعزلت، و بعدها دنيا اتعزلت، و وبعدها سمير غانم، واتعزل وأنا كمان جالي واليوم ده كان صعب جدًا لان كل واحد فينا كان معزول في شقة".

 

وتابع: "دلال ضحكومة وسمير غانم، كنت بحبه من وأنا صغير ولما عاشرته لقيته أفضل بكثير، وهو في المستشفى كان في نفس الأوضة اللي توفت فيها أمي وكنت معترض إنه يدخلها ولكن في المستشفى أصروا على نقله لها، لأنها كانت ظروف صعبة ووفاتهم كانت في وقت كنت عايز اتعالج فيه نفسيًا ولكن يمكن إرداة ربنا علشان أخرج من اللي كنت فيه".

حسن الرداد سمير غانم دلال عبدالعزيز وفاة المستشفى ظروف صعبة الأوضة

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