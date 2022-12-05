انطلاق قافلة دعوية للواعظات ضمن مبادرة «مفاتيح الخير» بسوهاج

انطلقت اليوم قافلة دعوية للواعظات ضمن مبادرة (مفاتح الخير) بمحافظة سوهاج عقب صلاة العصر وسط حفاوة بالغة وإقبال منقطع النظير على دروسهن.

خلال القافلة، أكدت واعظات الأوقاف أن القيم والأخلاق ميزان استقامة الأمم، وأن الدين قائم على التراحم لا الأنانية، وأن الإسلام قد أوصى خيرًا بكل من بينك وبينه صلة، سواء في دراسة أم عمل أم زمالة أم غير ذلك، وأن حق الجار يشمل جميع أنواع الجيرة والزمالة، وأن من أهم حقوق الجيران كف الأذى، مع حسن العشرة وحسن المعاملة وقضاء الحوائج، ولو طبقنا هذه القيم لاستقرت حياتنا وعمتها السكينة.

وشاركت في القافلة عدد من الواعظات: وفاء عبد السلام عبد السلام، سميحة عبد الرحمن بخيت، هانم عبد الرازق إبراهيم بمسجد الرضوان 1 مدينة سوهاج بعد صلاة العصر، ميرفت عزت محمد عثمان، سعدية السيد علي، صباح محمود عثمان بمسجد الشهيد عبد المنعم رياض بمدينة سوهاج بعد صلاة العصر، والواعظة جيهان ياسين يوسف محمود، فاطمة محمد محمد المهدي، جيهان تمام عطية بمسجد الزهراء مدينة سوهاج بعد صلاة العصر، كما شاركت الواعظة غادة رمضان إمبابي، وفوزية محمد عبد الرحيم، بمسجد الحق مدينة سوهاج بعد صلاة العصر، والواعظة مروة أحمد عبد اللاه، آمال عبدالغني أحمد، عزة محمد عادل بمسجد الشيخ محيي الدين جزيرة شندويل مركز سوهاج بعد صلاة العصر.