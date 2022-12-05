الداخلية تضبط أطنانًا من المخدرات «فيديو»

شنت مجموعات قتالية مشكلة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقطاعات وزارة الداخلية المختصة، حملاتها على أوكار الكيف وملاحقة وتعقب القائمين على تجارة المواد المخدرة في مختلف المحافظات والمنافذ.

وأثمرت الجهود خلال شهر عن ضبط 6241 قضية اتجار في المواد المخدرة بإجمالي 6971 متهما ضمت 6 أطنان لمخدري الحشيش والبانجو و697 كيلو لمخدري الشابو والهيروين بالإضافة إلى 166 كيلو لمخدر الاستروكس والأفيون والفودو، و18.6 مليون قرص لعقار الترامادول ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية وتقدر القيمة المالية نحو 2 مليار و27 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.