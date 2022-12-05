الإثنين 05 ديسمبر 2022
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محافظات

98 مقعدا بالجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الإسماعيلية الأهلية

جريدة الدستور

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن انتخابات اتحاد طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، تسير وفقاً للجدول الزمنى المُعلن من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث بلغ إجمالى عدد المقاعد بالمرحلة الأولى للانتخابات 98 بـ 7 كليات ل7 لجان بكل لجنة مقعدين.

وقال إن اللجان تشمل لجنة الأسر، والنشاط الفني، والنشاط الرياضي، ولجنة الثقافة والإعلام، والجوالة والخدمة العامة، والنشاط الإجتماعي والرحلات، والنشاط العلمي والتكنولوجي.

فيما أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الأنشطة الطلابية تُصقل شخصية الطالب وتزيد من وعيه بُمدركات التغيرات التى تحدث في مجتمعنا وتؤهلهم لممارسة العمل العام لخدمة المجتمع والوطن، موضحا أن انتخابات رئيس اتحاد الكلية ونائبه تتم من خلال انتخابهم من بين أمناء وأمناء مساعدين لجان أنشطة الكليات.

كما أوضح الدكتور محمد عبد الهادى منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن انتخابات الجولة الأولى أسفرت عن فوز 48 مقعدا بالتزكية، و36 بالانتخاب، و14 بالتعيين كما تُجرى جولة الإعادة بكلية العلوم الصحية والهندسة.

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