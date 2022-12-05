الإثنين 05 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مؤتمر سانتوس: لم أتحدث مع رونالدو عن فريقه القادم.. وسويسرا منتخب منظم

فيرناندو سانتوس
فيرناندو سانتوس

أكد فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال، أن مباراة منتخب بلاده مع سويسرا ستكون صعبة في المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء غدًا الثلاثاء في إطار لقاءات دور الـ 16 بكأس العالم 2022 بقطر.

 

وقال سانتوس في المؤتمر الصحفي اليوم: “مجموعتنا قدمت أداء ممتازا ونركز على تحقيق الفوز، سويسرا منتخب منظم يلعب بتركيز عال ونتوقع مباراة صعبة”.

 

وأضاف عن وجهة كريستيانو رونالدو قائد الفريق المحتملة بعد مونديال قطر: “لم أتحدث مع رونالدو حول وجهته المقبلة ونركز على كأس العالم”.

 

وابتعد المنتخبان عن دور الثمانية في المونديال لعدة سنوات، لكن الفرصة تبدو مواتية الآن للعودة من جديد إلى هذا الدور، خلال لقاء الفريقين الذي يجرى على ملعب (لوسيل). 

 

ويسعى منتخب البرتغال، بقيادة نجمه المخضرم كريستيانو رونالدو، للعب في دور الثمانية بالمونديال للمرة الثالثة، بعدما بلغه في نسختي 1966 بإنجلترا و2006 في ألمانيا. 

 

وفي ثامن مشاركاته بكأس العالم، صعد منتخب البرتغال لدور الـ16 في المسابقة للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثامنة في مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية برصيد 6 نقاط، عقب تحقيقه انتصارين مقابل خسارة وحيدة. 

 

وافتتح المنتخب البرتغالي مشواره في المونديال بفوز مثير 3 - 2 على منتخب غانا، قبل أن يتغلب 2 -0 على منتخب أوروجواي في الجولة الثانية. 

 

وبعدما حسم بطاقة الصعود للأدوار الإقصائية رسميا، خسر منتخب البرتغال 1 -2 أمام منتخب كوريا الجنوبية في ختام لقاءاته بدور المجموعات، ليثير القلق في نفوس محبيه.

 

ولعب شاكيري دورا بارزا في تأهل منتخب سويسرا لدور الـ16 في المونديال للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، بعدما احتل الفريق المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط من انتصارين وخسارة وحيدة.

سانتوس فيرناندو سانتوس سويسرا البرتغال كأس العالم رونالدو

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

بينهم رضيع وطفل.. فقدان أربعة مهاجرين بانقلاب قارب قبالة جزيرة لامبيدوزا

مصرع وإصابة 6 فى اشتعال سيارة عقب انقلابها بكفرالشيخ

سائق قتل شاب تحرش بفتاة في حلوان: «دافعت عنها نخوة»

إجراءات حاسمة من «الرى» تجاه إلقاء إحدى العائمات لمخلفات صلبة بالنيل

غدا.. سحب ملفات تعين وظيفة مندوب مساعد لخريجي «المنصورة وحلوان»

محافظ بورسعيد يتابع موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟