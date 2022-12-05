مؤتمر سانتوس: لم أتحدث مع رونالدو عن فريقه القادم.. وسويسرا منتخب منظم

أكد فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال، أن مباراة منتخب بلاده مع سويسرا ستكون صعبة في المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء غدًا الثلاثاء في إطار لقاءات دور الـ 16 بكأس العالم 2022 بقطر.

وقال سانتوس في المؤتمر الصحفي اليوم: “مجموعتنا قدمت أداء ممتازا ونركز على تحقيق الفوز، سويسرا منتخب منظم يلعب بتركيز عال ونتوقع مباراة صعبة”.

وأضاف عن وجهة كريستيانو رونالدو قائد الفريق المحتملة بعد مونديال قطر: “لم أتحدث مع رونالدو حول وجهته المقبلة ونركز على كأس العالم”.

وابتعد المنتخبان عن دور الثمانية في المونديال لعدة سنوات، لكن الفرصة تبدو مواتية الآن للعودة من جديد إلى هذا الدور، خلال لقاء الفريقين الذي يجرى على ملعب (لوسيل).

ويسعى منتخب البرتغال، بقيادة نجمه المخضرم كريستيانو رونالدو، للعب في دور الثمانية بالمونديال للمرة الثالثة، بعدما بلغه في نسختي 1966 بإنجلترا و2006 في ألمانيا.

وفي ثامن مشاركاته بكأس العالم، صعد منتخب البرتغال لدور الـ16 في المسابقة للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثامنة في مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية برصيد 6 نقاط، عقب تحقيقه انتصارين مقابل خسارة وحيدة.

وافتتح المنتخب البرتغالي مشواره في المونديال بفوز مثير 3 - 2 على منتخب غانا، قبل أن يتغلب 2 -0 على منتخب أوروجواي في الجولة الثانية.

وبعدما حسم بطاقة الصعود للأدوار الإقصائية رسميا، خسر منتخب البرتغال 1 -2 أمام منتخب كوريا الجنوبية في ختام لقاءاته بدور المجموعات، ليثير القلق في نفوس محبيه.

ولعب شاكيري دورا بارزا في تأهل منتخب سويسرا لدور الـ16 في المونديال للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، بعدما احتل الفريق المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط من انتصارين وخسارة وحيدة.