الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نهاية بشعة.. دفن جثة لص صعق بالكهرباء في حلوان

ارشيفية
ارشيفية

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، التصريح بدفن جثة عامل توفى صعقًا بالكهرباء خلال سرقة كابل كهرباء ، وتسليم الجثة لذوبها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان.

 

كان ورد بلاغ للمقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي مفاده العثور على جثة شاب ملقاة في الشارع.


وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب يدعى "أحمد.س" يرتدي كامل ملابسه، بعمل التحريات تبين أن المتوفي كان يسرق كابلات كهرباء من الشارع، وتعرض للصعق وتوفي جراء إصابته.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

صعق ا بالكهرباء عامل التصريح بدفن رئيس مباحث قسم شرطة حلوان عمل التحريات تعرض للصعق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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