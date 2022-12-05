الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لـ1700 شخص ضمن قافلة مجانية ببنى سويف

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية، وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 جاء ذلك خلال مناقشته تقريرًا أعده الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، تضمن الإشارة إلى قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي" السبت والأحد 3 و4 ديسمبر الجاري “بقرية منشأة البديني مركز أهناسيا، مكونة من 9 عيادات في8  تخصصات "الباطنة، الأطفال، الصدر، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان"، وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1704 مرضى وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 39، معمل طفيليات 24، حالات الأشعة 17، استصدار 10 قرارات نفقة دولة، تحويل عدد 4 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 48 حالة.

 كما تضمنت القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر، والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

وأشار وكيل الصحة، إلى الدعم النوعي والكبير الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد، منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.

الالتهاب الكبدي الفيروسي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف القوافل الطبية العلاجية القرى والمناطق الأكثر احتياجا بني سويف

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