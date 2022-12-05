في اليوم العالمي للتطوع.. مؤسسة عدالة ومساندة تُطالب بجائزة سنوية للمتطوعين

قدم مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، التحية لكل جهود المتطوعين على مستوى العالم، وخصت بالشكر جهود الشباب المصري في التطوع والمساهمة بتطوعه في بناء الدولة المصرية، وجاءت هذه التحية من المؤسسة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق 5 ديسمبر من كل عام وهو اليوم الذي حددته الجمعية العام للأمم المتحدة منذ عام 198، للاحتفال به وشكر المتطوعين على مجهوداتهم إضافةً إلى زيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في المجتمع.

من جانبها قالت الإعلامية والروائية، بسنت عثمان، الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن جهود المتطوعين لا يمكن إنكارها أو إغفالها، بل أنها المحرك الأساسي لتنفيذ الأنشطة على كل المستويات، وطريق حياة للدولة المصرية في ترسيخ فكر العمل الجماعي والتطوعي لخدمة وبناء الجمهورية الجديدة.

وقالت الأمين العام للمؤسسة، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي يعد نموذجا حقيقيا لفكرة العمل الجماعي والمشترك لخدمة الفئات الاولى بالرعاية والأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدمت أيضا مؤسسات التحالف النموذج والمثل في تعاون متطوعي الجمعيات والمؤسسات في إنجاز المهام التي يقوم بها التحالف، بل أن المتطوعين داخل مؤسسات التحالف باتوا النموذج الحقيقي والقدوة لأقرانهم في مثل أعمارهم على مستوى المحافظات خاصة فيما يقوم به هؤلاء المتطوعين من جهود مع مؤسساتهم.

وقالت بسنت عثمان، ان العام 2022 والذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عاما للمجتمع المدني ساهم أيضا في دعم ثقافة التطوع من خلال الجمعيات والمؤسسات وهو ما وضح جليا من خلال زيادة أعداد المتطوعين على مستوى الجمهورية في كل المجالات والتخصصات وباتوا أول الملبين لأي نداء يحتاج سواعدهم.

واقترحت الإعلامية والروائية بسنت عثمان، الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، منح متطوعي مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جائزة التميز لهذا العام لدورهم في كل المشروعات والخدمات والقوافل التي يقوم بها التحالف بجمعياته ومؤسساته، وأوصت بضرورة تخصيص جائزة سنوية لأفضل فريق عمل من المتطوعين على مستوى الجمهورية من داخل كل الكيانات والجامعات وغيرها من المؤسسات ساهم بدوره في إحداث نقلة إيجابية لواحدة من المشكلات وكان سبيلا في نقل الفكرة لأقرانه

ونوهت بسنت عثمان، إلى موضوع احتفالية الأمم المتحدة باليوم العالمي للتطوع عام 2022 وهو "التضامن بالعمل التطوعي" وتسلط هذه الاحتفالية الضوء على القوة الجمعية لإنسانيتنا في صنع تغيير إيجابي بالعمل التطوعي، وهو بالفعل ما قام به متطوعي جمعيات التحالف وكذلك كافة المتطوعين على مستوى الجمهورية من كل الجمعيات والجامعات والمدارس والهيئات في صنع التغيير الإيجابي، خاصة وأن الأمم المتحدة رفعت هذا العام شعار"معا نعمل الآن. تطوعوا لبناء غد أفضل".