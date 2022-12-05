الإعدام لقاتل والدته بالسكين بسبب شقة سكنية فى كفر شكر

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي، بإعدام المتهم بقتل والدته بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بسبب الخلاف على عدم منحه شقة سكنية للزواج بها، عقب ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية، وبرأت المحكمة ربتي منزل، هما عمة المتهم وجدته لأبيه من تهمة الاشتراك في الواقعة.



تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6657 لسنة 2022 جنايات مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 1926 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمود ص ع"، 23 سنة، فلاح، وجدته لأبيه "ر ش م"، 65 سنة، ربة منزل، وعمة المتهم الأول "ه ع ا"، 42 سنة، ربة منزل، وجميعهم مقيمون دائرة مركز شرطة كفر شكر، قتلوا المجني عليها "فاطمة ع أ"، ربة منزل، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها، بأن أعد المتهم الأول سلاحا أبيض "سكين"، تالي الوصف، وعلى إثر مشادة نشبت بين المجني عليها والمتهمين الثانية والثالثة، لوجود خلافات سابقة بشأن حيازة منزل ملك المجني عليها.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول استل السلاح الأبيض "سكين"، وباغت المجني عليها بطعنة نافذة استقرت يسار البطن قاصدا من ذلك قتلها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.

وذلك حال تواجد كل من المتهمتين الأولى والثانية بمكان الواقعة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا أبيض "سكينا" وبغير مسوغ قانوني.