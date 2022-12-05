محافظ بورسعيد يتفقد اللمسات النهائية لإنشاء الجراج المتعدد الطوابق بحي العرب

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن منطقة مجمع الأسواق بنطاق حي العرب تشهدا تطورا غير مسبوق، من خلال إقامة الأسواق الحضارية المقامة على أحدث طراز كأسواق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من إنشاء أحدث مول تجاري outlet، فضلا على إعادة تنميط المنطقة بالكامل ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية، مشيرا إلى أن منطقة مجمع الأسواق بحي العرب تشهد جذب سياحي غير مسبوق من أبناء المحافظة وزائريها من المحافظات المجاورة.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد الميدانية اليوم، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، والمسئولين عن أعمال إنشاء المول، والأستاذ وليد الدعدع رئيس حي العرب.

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن قرب الانتهاء من أعمال إنشاء الجراج المتعدد الطوابق بحي العرب.

وأشار المحافظ إلى أن الجراج المتعدد الطوابق يقام لخدمة المترددين على المنطقة التي تشهد كبرى المشروعات في مجال الأسواق، وأكد على وصول العمل لمراحل متقدمة بالمشروع.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود والإسراع في معدلات العمل، لسرعة تشغيل الجراج المتعدد الطوابق الجديد، والذي يساهم في تحقيق السيولة المرورية، فضلا عن أنه يوفر النظام والشكل الحضاري للمنطقة، ويقضي على مشكلات الازدحام بالمنطقة، نظرا للإقبال الكبير من المواطنين، ويمنع حدوث اختناقات مرورية خلال أوقات الذروة، مما يساهم في تنظيم الحركة وإحداث السيولة المرورية وتحقيق كافة سبل الراحة للمواطنين فضلا عن المظهر الحضاري للمحافظة.