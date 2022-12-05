إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أشقاء فى مشاجرة بين الأهالي بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بمحافظة الشرقية، فى وقوع مشاجرة بين الأهالى ، بمركز أبو كبير، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

حيث استقبل مستشفى أبو كبير المركزى كل من “ إبراهيم.ع.أ” 36 سنة، نجار ومقيم مركز أبو كبير، مصاب بما بعد الإرتجاج و ردى متهتك أسفل العين اليمنى، و شقيقه “ عبد العزيز ” 18 سنة، نجار، ومقيم أبو كبير، مصاب بجرح بفروة الرأس، و شقيقهما الثالث “ علاء “ 27 سنة، مقيم أبو كبير، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و ” عبد الرحمن .ا.ن" 25 سنة، نجار، مقيم مركز أبو كبير مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و “ شادية.م.أ” 520 سنة، مقيمة مركز أبو كبير، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتبين إصابتهم فى وقوع مشاجرة بين الأهالى ، بمقابر “ الكرنك ” بدائرة مركز أبو كبير، بمحافظة الشرقية.

وتم نقلهم لمستشفى أبو كبير لمركزى لتلقى العلاج اللازم، فيما قررت المستشفى إحالة المصاب الأول لمستشفى جامعة الزقازيق.

وفى سياق متصل، استقبل مستشفى أبوحماد المركزي، اليوم، 5 مصابين بأعيرة نارية وجروح، إثر وقوع مشاجرة بينهم، بدائرة المركز، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى سابقا اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفى أبوحماد المركزي كلا من: «حلمى.ال.ع» البالغ من العمر 38 عامًا، وشقيقه «نبيل» البالغ من العمر 40 عامًا، ونجل المصاب الثاني «أدهم» البالغ من العمر 20 عامًا، ونجله الأصغر «محمد» البالغ من العمر 17 عامًا، و«محمود.ج.ال» البالغ من العمر 32 عامًا، جميعهم مقيمون بتل شمنديل، دائرة مركز أبوحماد، مصابين بإصابات مختلفة بجروح وطلقات نارية.

وتبيَّن وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، أسفرت عن إصابتهم، ويتم علاجهم تحت تصرف الأجهزة الأمنية.