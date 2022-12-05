الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حازم الجندى: محور التعمير الجديد شريان تنموى استثمارى مهم

حازم الجندي
حازم الجندي

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح محور التعمير الجديد بالإسكندرية، كشف عن حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ومتطلبات المرحلة الراهنة من أجل استكمال خطى التنمية المنشودة، في ظل التصدي لأزمة اقتصادية عالمية طاحنة، الأمر الذي يعكس حجم الضغوط المُلقاة على عاتق القيادة السياسية من أجل توفير حياة كريمة للمواطن أو للأجيال القادمة.

وأوضح الجندي، في بيان له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الدولة المصرية لا تهتم بتطوير مجال أو قطاع واحد فقط، ردا على بعض الأقاويل بشأن الاهتمام المشهود بقطاع الطرق والكباري، بل تضع يدها في كل المجالات سواء صحة أو تعليم أو زراعة، أو صناعة، لافتا أن ما تحقق اليوم في شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية إنجاز حقيقي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية اليوم تمتلك شبكة طرق غير مسبوقة بمواصفات وجودة عالمية، وعلى أحدث الوسائل التكنولوجيا الحديثة، وحديث الرئيس اليوم يأتي استكمالاً لرسائله المستمرة لكل مصري، بعدم الالتفاف حول الشائعات المغرضة والخبيثة، والنظر بعين الحقيقة لحجم الجهود المبذولة من أجل النهوض بهذا الوطن وتأمين مستقبل شبابه لسنوات قادمة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن محور التعمير نقلة نوعية ضخمة، وخطوة من خطى تأسيس شبكة طرق جيدة، قادرة على تخفيف حدة التكدس، وزيادة الحيز العمراني المنظم، وتخفيف حركة المرور،ى فضلا عن إنه شريان تنموي هام يربط الاسكندرية بمدينة العلمين الجديدة، مما يساهم في تعزيز سبل العوائد الاقتصادية والاستثمارية بين المدينتين، على مستوى دعم فرص الاستثمار، وتوفير فرص عمل لكثير من الشباب في العديد من المشروعات القومية التي يربطها المحور بين المدينتين.

افتتاح محور التعمير ازمة اقتصاديه عالمية الهيئة العليا لحزب الوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشائعات المغرضة الطرق والكباري

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