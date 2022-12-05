الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ساوثجيت يشيد بتألق بيلينجهام فى مباراة إنجلترا والسنغال بكأس العالم 2022

جود بيلنجهام
جود بيلنجهام

علّق جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، على فوز فريقه، مُشيدًا بأداء اللاعبين، وخاصة مستوى جود بلينجهام الذي قدمه خلال المباريات الماضية.

وكان منتخب إنجلترا قد تغلّب على نظيره منتخب السنغال بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العال 2022 في قطر.

وتمكّن بيلنجهام من صناعة الهدف الأول لزميله جوردان هندرسون، ثم تألق في بناء الهجمة للهدف الثاني لزميله هاري كين، ليُساهم في تأهل منتخب إنجلترا إلى دور الثمانية من مونديال 2022.

ساوثجيت يُشيد بتألق جود بيلينجهام في كأس العالم 2022

وقال ساوثجيت في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لا أعتقد أننا توقعنا أن يتطور مستوى بلينجهام بهذه السرعة".

وتابع: "لقد تطور أداء جود بيلينجهام لمستوى مختلف خلال الأشهر الخمسة الأخيرة".

واختتم ساوثجيت تصريحاته الصحفية، قائلًا: "فخور بأداء اللاعبين، وسعداء للغاية بالتأهل لدور الثمانية في كأس العالم، ونأمل في مواصلة الانتصارات".

ووفقًا لما ذكرته شبكة «Opta» العالمية، المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، فإن بيلنجهام أصبح أول لاعب تحت 20 عامًا، يصنع هدفًا في مراحل خروج المغلوب في كأس العالم منذ عام 1966.

 

موعد مباراة منتخب إنجلترا المقبلة في كأس العالم 2022

وبعد الفوز بثلاثية، ضرب منتخب إنجلترا موعدًا ناريًا مع نظيره منتخب فرنسا، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ومن المقرر أن تُقام مباراة منتخب إنجلترا وفرنسا في دور ربع النهائي من مونديال 2022، يوم السبت المقبل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُقام النسخة رقم 22 الحالية من بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

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