الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الليلة.. عزاء الكاتب الصحفى مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى بالزمالك

مفيد فوزي
مفيد فوزي

تقيم أسرة الإعلامي الكبير الراحل مفيد فوزي، العزاء مساء اليوم الإثنين، من كنيسة المرعشلي بالزمالك. 

ومن المقرر أن يشهد العزاء حضور لفيف من كبار رجال الدولة والإعلاميين والفنانين. 

 

وتوفي الإعلامي الكبير مفيد فوزي، أمس، عن عمر ناهز 89 عامًا وجرى تشييع جثمانه.

 

يشار إلى أن الإعلامى الكبير مفيد فوزي كان يعانى من وعكة صحية خلال الأيام الماضية، أدت إلى نقله إلى أحد مستشفيات منطقة المهندسين، حيث كان يعانى من تعب شديد دخل على إثره للعناية المركزة، وظل يتلقى العلاج لمدة شهر كامل.

 

أثرى مفيد فوزي عالم الصحافة والتليفزيون بتحقيقاته المتنوعة، ولُقب بـ«المحاور»، حيث تتلمذ على يد رائد الاستنارة أحمد بهاء الدين في بداية مشواره الصحفي بمجلة «صباح الخير».

وقدم عددًا من الحوارات الناجحة مع أهم الشخصيات السياسية والأدبية والفنية على مستوى العالم العربي خلال مسيرته المهنية.

ويعد أول من قدم فكرة «تلفزة الصحافة»، والذي سار على دربه فيما بعد العديد من برامج الصحافة التليفزيونية على شاشة التليفزيون المصري. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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