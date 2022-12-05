أبرز فعاليات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال صوم الميلاد

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال هذة الأيام عددًا من الفعاليات، وذلك بالتزامن مع صوم الميلاد المجيد.

الأنبا اغناطيوس

الاجتماع الدوري لمجمع كهنة المحلة الكبرى

عقد مجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى اجتماعهم، أمس، في كاتدرائية السيدة العذراء بالمحلة الكبرى بحضور نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام للإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته مناقشة عن عمل اللجان المركزية والفرعية بالإيبارشية وترتيبات الصلاة خلال صوم الميلاد وشهر كيهك بكنائس الإيبارشية.

الأنبا مكاريوس خلال الأفتتاح

"مخطوطات الكتاب المقدس" في مؤتمر كهنة المنيا

نظمت إيبارشية المنيا المؤتمر النصف سنوي للآباء كهنة الإيبارشية، في الفترة من ٢٧ وحتى ٣٠ نوفمبر الماضي، تحت عنوان "مخطوطات الكتاب المقدس"، في بيت أولاد الملوك بقرية البرجاية التابع للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا.

حاضر في المؤتمر أصحاب النيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن عبر الفيديو كونفرانس، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، وعدد من الآباء الكهنة.

تضمن المؤتمر بجانب صلوات القداس الإلهي، والعشيات والتسبحة الليلية، مجموعات عمل ومحاضرات في موضوع المؤتمر.

وشارك في المؤتمر ١٢٦ كاهنًا من كهنة الإيبارشية، وتخلله مناقشة بعض الأمور الرعوية في الإيبارشية.

الأنبا فام خلال الأفتتاح

افتتاح مركز "شباب التحدي" لمتحدي الإعاقة الذهنية

افتتح نيافة الأنبا فام أسقف شرق المنيا وتوابعها، أمس، مركز "شباب التحدي" لمتحدي الإعاقة الذهنية بقرية نزلة عبيد التابعة للإيبارشية.

يشتمل المركز على مدرسة لتعليم المهارات والتخاطب، والتقى نيافته بالمخدومين والخدام.

ومن جهته تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح الجمعة الموافق 9 من ديسمبر2022، لاستقبال شهر كيهك والمعروف بالشهر المريمي، والذي يعد أكثر الشهور تقديسًا لدي الأقباط.

أشهر أسماء «كيهك»

يعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من الشهور القبطية، ويتميز بعدة أسماء منها الشهر المريمي، وسبعة وأربعة، نظرًا لكثرة الطقوس والتسابيح المبهجة والسهرات الأسبوعية، والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم، والذي خصصت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لها كتابًا خاصًا في شهر كيهك والذي يسمى بـ الإبصلمودية الكيهكية.

- تسبحة الشهر المريمي

تقام صلوات الكيهكية مساء كل يوم من التاسعة مساء، وحتى السادسة صباح اليوم التالى، انتهاء صلاة القداس، ويذكر أن تسبحة الأحد التي تقام مساء السبت هى التسبحة الرئيسة طوال الأسبوع، ولها قراءات مميزة عن بقية الأيام، وتختلف عن بقية أيام الأسبوع التي تشترك جميعها في نفس الترتيب.