الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية اليمنى يجدد موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية

وزير الخارجية وشؤون
وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك

جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التأكيد على موقف بلاده الثابت والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى مركزية قضية فلسطين بالنسبة لليمن، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها.



جاء ذلك وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)، خلال لقاء بن مبارك، الأحد، على هامش مشاركته في منتدى حوارات روما المتوسطية، وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي، وذلك لاستعراض تطورات الأوضاع في اليمن وفلسطين والتنسيق بين البلدين في المحافل الاقليمية والدولية.



وتطرق "بن مبارك" إلى مجمل التطورات على الساحة اليمنية، مثمناً الدور العربي الداعم والمساند للحكومة الشرعية وجهودها في تحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار.



واستمع وزير الخارجية اليمني إلى شرح من المالكي بشأن الأوضاع في فلسطين والأراضي المحتلة، والتحديات التي تواجهها السلطة الفلسطينية.
 


من جهته، أكد وزير الخارجية الفلسطيني، وقوف بلاده إلى جانب اليمن، ودعمها للحكومة الشرعية ووحدة وأمن واستقرار اليمن.

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وزير الخارجية اليمنى يجدد موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية

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