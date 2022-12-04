الجنايات تحيل أوراق قاتل طفل في مركز إبشواي للمفتي

أحالت محكمة جنايات الفيوم، في حكمها الصادر مساء اليوم الأحد، بإحالة أوراق المتهم حسين.خ.أ.خ، 25 سنة، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لإدانته بقتل طفل بعدما استدرجه لمنزله، لسرقة التروسيكل الخاص به.

صدر الحكم برئاسة المستشار جنيدي الوكيل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء محمد عبد الوهاب، وأحمد ممدوح مرسي.

تعود تفاصيل القضية إلى مطلع شهر مايو الماضي، حينما أقدم المتهم على قتل الطفل محمد حماد محمد حامد، 15 سنة، بعدما استدرجه إلى منزل لتناول الإفطار، وسدد له عدة طعنات ليسرق التروسيكل الخاص به.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة طفل، 15 سنة، مكبل اليدين والقدمين، وجسده ممزق، وملقى في مجرى مائي بقرية الحريشي بنطاق مركز شرطة الفيوم، وتبينّ أنّ الطفل يدعى محمد حماد ومقيم قرية سنرو القبلية بنطاق مركز شرطة أبشواي، وأنّه مبلغ باختفائه، بعدما خرج للعمل سائق تروسيكل في الأسواق

وتم تشكيل فريق بحث لضبط الجاني، وتبينّ أنّ حسين "المتهم"، صديق المجني عليه، وكان يعمل سائق أيضًا، خطط لاستدراجه لمنزله وأصر عليه لتناول الإفطار معه في المنزل، وحينما وصل إلى منزله سدد له عدة طعنات، وسقط جثة هامدة، لمروره بأزمة مالية إثر اقتراب زواجه.

وفور إنهاء جريمته، أخذ جثة المجني عليه في التروسيكل، ثم ألقاه في مجرى مائي بنطاق القرية، وقام ببيع التروسيكل مقابل 4 آلاف جنيه.

وتمكن فريق البحث من حل لغز الجريمة، كما ألقوا القبض على الجاني الذي اعترف بارتكابه الجريمة، وقام بتمثيلها، وتم عرضه على النيابة التي تولت إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته، والتي أصدرت حكمها المتقدم.