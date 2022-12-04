صيانة بالوعات صرف الأمطار ورفع كفاءة شبكة الإنارة بالإسماعيلية

رفعت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، الأحد، كفاءة شبكة الإنارة العامة بمحيط النادي النوبي بشارع المدارس بمنطقة عرايشية مصر عن طريق إدارة المشروعات وقسم الكهرباء بالوحدة المحلية.

كما قامت الوحدة المحلية للحي بتطهير وتسليك بالوعات صرف الأمطار بطريق بورسعيد بمنطقة منشية الشهداء، لحل مشكلة تراكم مياه الأمطار بالطريق استعدادًا لموسم الأمطار بفصل الشتاء.

كما تمت مراجعة تطهير بالوعات صرف الأمطار بشارع المدارس بأكمله للمرة الثانية بمنطقة عرايشية مصر وبطريق بورسعيد بداية من كوبري الجلاء الجديد وحتى كمين عزالدين.

على جانب آخر، كشف أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، بعض الحقائق عن منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وقال عثمان إنه بخصوص الكلام المتداول عن الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية لكل المسجلين بمصلحة الضرائب، هناك بعض النقاط الإيضاحية الهامة التي يجب توضيحها في هذا الأمر.

أكد رئيس الغرفة التجارية أنه يجب التفرقة بين الانضمام إلى المنظومة وبين إصدار الفاتورة أو الإيصال، حيث إن جميع من هو مسجل لدى مصلحة الضرائب ملزم بالانضمام إلى المنظومة وليس الجميع ملزمًا بالإصدار، مؤكدًا أنه بحد أقصي منتصف ديسمبر القادم يجب علي جميع الممولين التسجيل على المنظومة، ثم بعد التسجيل على المنظومة يتقدم بطلب إرجاء وبالتالي لن يصدر فواتير ولا إيصالات ولا يوجد أي تكلفة مالية عليه إطلاقًا.

وأوضح عثمان أنه في حالة الانتظار لبعد منتصف ديسمبر، فلن يكون متاحًا وقتها التقدم بطلبات للمأمورية وسيكون ملزما بالتسجيل الذاتي وبالتالي لن يتمكن من التسجيل إلا من خلال شراء ختم إلكتروني وهو ما له تكلفة مالية حتى في حالة عدم إصدار فواتير.

أضاف أنه في هذه الحالة سيذهب المنتفع إلى المأمورية ويتقدم بطلب تسجيل على منظومة الفاتورة، ثم يتابع بريده الإلكتروني، حيث سيتم إرسال دعوتين، هيضغط عليهما ويسجل نفسه على المنظومة وبعدها سيذهب إلى المأمورية، يقدم طلب إرجاء إذا كان كل تعاملاته مع مستهلك نهائي لأنه في هذه الحالة لن يصدر فواتير ولا حتى إيصالات لحين وقت إلزامه بالإيصال الإلكتروني المحدد بالجريدة الرسمية وتنتهي في سنة ٢٠٢٥ ووقتها يشتري جهاز pos لإصدار الإيصالات من عليه وتساعده المصلحة في عملية الربط أو التكامل بين جهاز pos وبين الحساب الذي قام بعمله في الخطوة الخاصة بالتسجيل لإصدار الإيصال.

وتابع أنه في حال التعامل مع منشآت أعمال بحيث يبيع لأحد مسجل ضريبيًا، سيقوم بشراء توقيع أو ختم إلكتروني ويعرفه على جهاز الكمبيوتر بتاعه ويقدم طلبا للمأمورية، يسمي "طلب إصدار فاتورة عن طريق البورتال"، ثم يقوم بعمل تكويد السلع أو الخدمات ويصبح مستعدًا لإصدار الفاتورة.

واختتم عثمان أنه حال التعامل مع منشآت أعمال سيتم التسجيل على المنظومة، ولن يقدم طلب إرجاء لأنه هيقدم طلب إصدار فاتورة عن طريق البورتال وهيصدر فواتير.