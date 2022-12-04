جامعة حلوان تعلن أعداد المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب

كشفت إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، أن أعداد مرشحي الانتخابات من الطالبات أكبر من الذكور، حيث تقدم للترشح ٩٩٤ طالبا وطالبة من كليات الجامعة منهم ٥٠٩ طلاب و٤٨٥ طالبات.

وجاء عدد المرشحين من كلية الآداب ٤٨ وكلية الحقوق ٥٨ وكلية التجارة وإدارة الأعمال ٥٣، وكلية التربية ٤٤، وكلية الخدمة الاجتماعية ٩٢، وكلية العلوم ١٠٤، والحاسبات والمعلومات ٤٤، وكلية التمريض ٢٢، وكلية الصيدلة ١٧، وكلية الطب ٣٩، والهندسة بحلوان ٦٢، والاقتصاد المنزلي ٣٦، التكنولوجيا والتعليم ٤١،التربية الرياضية بنين ٥٢، التربية الرياضية بنات بالجزيرة ٣٤،التربية الموسيقية ١٦،التربية الفنية ٢٥، الفنون الجميلة ٧٠، الهندسة بالمطرية ٧٦، الفنون التطبيقية ٣٠، كلية السياحة والفنادق ٣١.

وشهدت كليات المشاركة بالانتخابات وعددهم ١١ كلية إقبالا متوسطا من طلاب الجامعة على لجان الانتخابات منذ صباح اليوم، مع التزام العاملين بالجامعة بقواعد تنظيم انتخابات الاتحادات الطلابية والكليات هي وهم كلية الآداب والتجارة وهندسة حلوان والطب والتربية الموسيقية والتربية الفنية والحقوق والتكنولوجيا والتعليم وفنون جميلة وهندسة المطرية والتربية الرياضية بنات بالجزيرة.

وصرحت إدارة رعاية شباب كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة، بأن الإقبال المتوسط نتج عن توعية طلاب الأسر الطلابية للطالبات بأهمية انتخابات الاتحادات الطلابية وأهمية المشاركة بها وبأي عمل ديموقراطي والإدلاء بأصواتهم.

ومن المقرر أن تكون انتخابات الإعادة يوم الاثنين ٥ ديسمبر ٢٠٢٢، وانتخابات أمناء اللجان ومساعدتهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢٢، انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢٢، وانتخابات أمناء اللجان العليا ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٢، وفقاً للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.