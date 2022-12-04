الأحد 04 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة حلوان تعلن أعداد المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب

اتحاد الطلاب
اتحاد الطلاب

كشفت إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، أن أعداد مرشحي الانتخابات من الطالبات أكبر من الذكور، حيث تقدم للترشح ٩٩٤ طالبا وطالبة من كليات الجامعة منهم ٥٠٩ طلاب و٤٨٥ طالبات.

وجاء عدد المرشحين من كلية الآداب ٤٨ وكلية الحقوق ٥٨ وكلية التجارة وإدارة الأعمال ٥٣، وكلية التربية ٤٤، وكلية الخدمة الاجتماعية ٩٢، وكلية العلوم ١٠٤، والحاسبات والمعلومات ٤٤، وكلية التمريض ٢٢، وكلية الصيدلة ١٧، وكلية الطب ٣٩، والهندسة بحلوان ٦٢، والاقتصاد المنزلي ٣٦، التكنولوجيا والتعليم ٤١،التربية الرياضية بنين ٥٢، التربية الرياضية بنات بالجزيرة ٣٤،التربية الموسيقية ١٦،التربية الفنية ٢٥، الفنون الجميلة ٧٠، الهندسة بالمطرية ٧٦، الفنون التطبيقية ٣٠، كلية السياحة والفنادق ٣١.

وشهدت كليات المشاركة بالانتخابات وعددهم ١١ كلية إقبالا متوسطا من طلاب الجامعة على لجان الانتخابات منذ صباح اليوم، مع التزام العاملين بالجامعة بقواعد تنظيم انتخابات الاتحادات الطلابية والكليات هي وهم كلية الآداب والتجارة وهندسة حلوان والطب والتربية الموسيقية والتربية الفنية والحقوق والتكنولوجيا والتعليم وفنون جميلة وهندسة المطرية والتربية الرياضية بنات بالجزيرة.

وصرحت إدارة رعاية شباب كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة، بأن الإقبال المتوسط نتج عن توعية طلاب الأسر الطلابية للطالبات بأهمية انتخابات الاتحادات الطلابية وأهمية المشاركة بها وبأي عمل ديموقراطي والإدلاء بأصواتهم.

ومن المقرر أن تكون انتخابات الإعادة يوم الاثنين ٥ ديسمبر ٢٠٢٢، وانتخابات أمناء اللجان ومساعدتهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢٢، انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢٢، وانتخابات أمناء اللجان العليا ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٢، وفقاً للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

اتحادات إدارة الأعمال الاتحادات الطلابية الاجتماعية الإدارة العامة لرعاية الشباب الاقتصاد المنزلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

أول إجراء من النيابة العامة بشأن واقعة «تمريض قويسنا»

النيابة تستدعى مدير مستشفى قويسنا لسماع أقواله فى واقعة الاعتداء على التمريض

تفاصيل اجتماع مدير صحة السويس بقيادات التأمين الصحي (صور)

المرحلة الخامسة لـ«بشاير الخير»:15 ألف وحدة سكنية بديلة تضم خدمات تعليمية وصحية وترفيهية

الحزن يخيم علي شبرا ملس بعد غرق 3 شباب في حادث مركب باليونان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

جمال-أسعد

الدين بين الإلزام والإيمان

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين