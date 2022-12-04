«لجنة المهندسات» تستعد لعقد مؤتمر موسع للمهندسات العربيات والإفريقيات

عقدت لجنة المهندسات المصرية أول اجتماع لها، برئاسة الدكتورة ولاء نور- رئيس الشعبة المعمارية بالنقابة، وبحضور المهندسة مي وهبة مدكور والمهندسة هلا عبادة- وكيلي اللجنة، والمهندسة إيمان راغب- مقرر اللجنة، وعضوات لجنة المهندسات بالنقابة.

وقد أكدت دكتورة ولاء نور في بداية كلمتها، أن اللجنة تضم عضوات متميزات على مختلف الأصعدة، سواء على المستوى المهني أو العمل العام أو العمل النقابي، مؤكدة أن باب التطوع مفتوح لمن أراد الانضمام للجنة، للمساهمة معنا في رفع شأن المهندسة المصرية.

وأشارت "نور" إلى أن المحور الخدمي هو المحور الرئيسي للجنة، كونها لجنة متخصصة لدعم وخدمة المرأة المهندسة، مشيرة إلى أهمية ربط اللجنة بلجنة المهندسات العربيات التابعة لاتحاد المهندسين العرب، حتى يتسنى لنا التواصل مع الشقيقات العربيات لنقل الخبرات بيننا.

وثمنت رئيس لجنة المهندسات دعم الرئيس السيسي للمرأة المصرية، وهو ما يؤكد عليه دائمًا، وتم تنفيذه فعليا على أرض الواقع.. وقالت: "ها نحن نجد أعلى تمثيل للمرأة في التشكيل الوزاري مقارنة بما سبق، وشاهدنا تمثيلًا مشرفًا للمرأة (كمحافظ)، بالإضافة إلى وجود مهندسات عضوات بمجلس النواب والشيوخ ونواب للمحافظين".

وقد ناقشت عضوات اللجنة أول مقترح بجدول الأعمال تم تقديمه من الدكتورة ولاء نور، تضمن إقامة مؤتمر كبير للمهندسات العربيات والإفريقيات، ومع التأكيد على أهمية دعوة الرموز من المهندسات المصريات.

وتم فتح باب المناقشة لتقديم المقترحات من قبل عضوات اللجنة، للخروج بالمؤتمر بصورة مشرفة، فيما قدمت المهندسة إيمان راغب- مقرر اللجنة مقترحًا يتضمن عمل بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة، مشددة على أهمية أن يكون هناك حلقة وصل بين اللجنة والمجلس والذي يدعم مشاكل وقضايا المرأة المصرية بشكل عام.

وقد شهدت الجلسة مناقشة هامة عن دعم قضايا المهندسات داخل أماكن عملهن، منها قضايا مهندسات الأحياء على سبيل المثال لا الحصر، وتمت الموافقة على إنشاء صفحة لتلقي هذه الموضوعات مباشرة، لسرعة حلها.

وفي سياق متصل، ناقشت العضوات ضرورة دعم المهندسات بمختلف محافظات الجمهورية وتوفير الدورات التدريبية المناسبة لهم لإعدادهم لسوق العمل.

وتم تقديم مقترح يتضمن إنشاء لجان للمهندسات بباقي النقابات الفرعية والتواصل معهن لنقل الموضوعات الهامة التي تخص المهندسات بمحافظات مصر المختلفة.