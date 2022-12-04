الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أشرف صبحي يتابع ملفات عمل وزارة الشباب والرياضة من العاصمة الإدارية الجديدة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

تابع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ملفات عمل الوزارة بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور لفيف من قيادات الوزارة.

وخلال اللقاء ناقش الوزير حجم الأنشطة والبرامج والمشروعات المتنوعة بمختلف مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية، ومناقشة محاور وأبعاد الإستراتيجية الوطنية للشباب بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للنشء وبرامج دعم الولاء والانتماء، بالإضافة إلى مناقشة وضع استراتيجية للموهوبين والمبدعين والإشارة إلى تنفيذ عدد من الفعاليات خلال أسبوع التطوع العالمي، وذلك بعرض نماذج للتطوع الشبابي والرياضي.

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ووجه الوزير بزيادة البرامج التي تهتم ببث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب، وتعميق المشاركة السياسية، وتشجيع النشء والشباب على العمل الجماعي التطوعي وتنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية، وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل وتدريبهم على إطلاق مشروعات ريادة الأعمال، والتوسع في الأنشطة الترويحية لشغل أوقات الفراغ.

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كما تناول الاجتماع عدد من ملفات العمل خلال الفترة المقبلة، بناءً على خطط علمية يتبناها كل قطاع لتحقيق الأهداف المرجوة خلال فترات زمنية محددة ووفقًا للأولويات التي تحددها استراتيجية عمل وزارة الشباب والرياضة المنبثقة من أهداف ومحاور عمل الدولة المصرية، بالإضافة إلى مشاركة وزارة الشباب والرياضة في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

إدارية الاستراتيجية الوطنية للشباب الاستراتيجية الوطنية الدولة المصرية العاصمة الإدارية الجديدة المشاركة السياسية

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الدولة والشباب

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