تأجيل محاكمة متهم بقتل زوجته لخلافات أسرية بالقليوبية

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، نظر قضية مقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات زوجية بينهما بالخصوص بمحافظة القليوبية، لجلسة 2 يناير المقبل، لسماع مرافعة دفاع المتهم، واستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7506 لسنة 2021 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 1460 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهم "منصور. ص"، 29 سنة، عامل بمطعم، قتل المجني عليها آية علي محمود عامر، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، لسبق الخلف بينهما، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض وأدوات - آتِ وصفهم - وما أن ظفر بها حتى انهال عليها بعدة طعنات بمواضع متفرقة يجسدها قاصدًا قتلها.