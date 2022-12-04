الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعليم مطروح: انطلاق القوافل التعليمية للمرحلتين الإعدادية والثانوية الخميس

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عن تنظيم  قوافل تعليمية لطلبة وطالبات مرحلة الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي  صباح الخميس المقبل الموافق ولمدة يومين.

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن ذلك يأتي بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة تحت شعار (الجمهورية الجديدة والطريق إلى المستقبل).

وأشار وكيل تعليم مطروح، إلى أنه ستتم فعاليات القافلة التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية بقرية فوكة  التابعة لإدارة الضبعة التعليمية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، كذلك ستتم محاضرات المرحلة الثانوية بالقاعات التي أعدتها وجهزتها المديرية في مدينة مرسى مطروح لاستقبال وتسهيل عمل القوافل التعليمية دعمًا لأبنائنا الطلاب، لافتًا إلى أن القاعة الكبرى في ديوان عام المديرية ستستضيف محاضرات القسم الأدبي بينما قاعة العمد والمشايخ تستضيف محاضرات القسم العلمي.

وشدد وكيل تعليم مطروح  على أبنائه طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بضرورة الالتزام بالانضباط داخل القاعات المخصصة لإلقاء المحاضرات مع التحلي بالهدوء والجدية والالتزام من أجل تحقيق الاستفادة القصوى المرجوة حتى يعود ذلك بالنفع بتحقيق نتائج متميزة بالامتحانات.

وأوضح إسماعيل جاتو، وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح إن هذه القوافل تأتي لمواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء على أولياء الأمور وتدريب طلاب الشهادات المحلية والعامة على كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية من خلال تدريبهم على مجموعة من الإختبارات تم إعدادها بمعرفة نخبة من أفضل معلمى الوزارة ومقدمي البرامج التعليمية بالتليفزيون.

الجمهورية الجديدة الشهادتين الإعدادية والثانوية القوافل التعليمية تعليم مطروح طلاب المرحلة الإعدادية مبادرة حياة كريمة محافظة مطروح

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وائل لطفي

الدولة والشباب

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