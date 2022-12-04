الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مكتبة القاهرة الكبرى تحتفي باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة والتطوع (صور)

مكتبة القاهرة الكبرى
مكتبة القاهرة الكبرى

نظمت مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف الكاتب ياسر مصطفى عثمان، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، أمس السبت، احتفالية كبرى، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، واليوم العالمي للتطوع.

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وذلك بمشاركة "مجموعة ميم الثقافية" بإشراف الكاتبة والباحثة في الشؤون العسكرية أميرة فكري، تحت مسمى الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، والذي أقيمت ضمن فعالياته احتفالية باليوم العالمي للمعاقين.

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تضمن اليوم العديد من الفعاليات التى تهدف لتشكيل وعي الشباب لأهمية العمل التطوعي بهدف خدمة المجتمعات كذلك تشجيع العديد من الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني والمتطوعين الآخرين على العمل التطوعي، منها: ورش فن تشكيلي، وتحليل رسومات، وتدريبات تنمية حركية، وكذلك ورش عن الزراعات المنزلية والاهتمام بالنباتات فى مراحل نموه المختلفة، فضلا عن ورش التوعية الأسرية من خلال الدعم النفسي لأمهات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تضمن فعاليات اليوم فقرات فنية واستعراضية من فريق المرح تنفيذًا لتدريبات الأنشطة الحركية لذوي الهمم.

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كما شهدت فعاليات اليوم العديد من التكريمات للمتميزين من ذوي القدرات الخاصة الذين حققوا صورًا مشرقة ونماذج مشرفة فى العديد من المجالات المختلفة، فضلا عن تكريم بعض من الجهات والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات رعاية ذوي الهمم لجهودهم المستمرة فى التنمية البشرية واكتشاف المواهب ورسم الأمل أمام الشباب من خلال بث وإعلاء روح القدوة بين الشباب وإظهار الأمثلة الإيجابية بين الشباب.

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يذكر أن اليوم العالمي للتطوع، هو حدث عالمي سنوي يقام في معظم دول العالم في 5 ديسمبر من كل عام، وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاحتفال به، بهدف دعوة الدول والحكومات للعمل التطوعي لغرض التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، والعمل على الاهتمام بالخدمات التطوعية والمؤسسات التطوعية.

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اليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة اليوم العالمي للتطوع مكتبة القاهرة الكبرى قطاع شئون الإنتاج الثقافى مجموعة ميم الثقافية اليوم العالمي للمعاقين

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