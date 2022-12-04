الأحد 04 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

المقرر الأسبق القومى للسكان: مشكلة الزيادة السكانية تتفاقم فى الريف والصعيد

عاطف الشيتاني المقرر
عاطف الشيتاني المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان

قال عاطف الشيتاني، المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان، إن مشكلة الزيادة السكانية تتفاقم في الريف والصعيد، ولذلك جاء إطلاق حملة "حقك تنظمي" بـ 25 محافظة وحملة "طرق الأبواب" بالفيوم وأسيوط.

 

الحملة تستهدف هذه السيدات

وأضاف الشيتاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحملات تستهدف سيدات يعانين من مشكلة أنهن لا يرغبن بالإنجاب لكنهم لا يستخدمن وسائل منع الحمل، مما يؤدي لحدوث الحمل الخاطئ، ونسبتهم تقدر بـ 20%.

 

وأشار إلى أن 80% من السيدات المتزوجات في عمر الإنجاب يحتاجن لتتنظيم الأسرة، ونلبي طلبات 66% منهن فقط والمتبقى 4 ملايين سيدة يحتاجون للحملات.

 

وأكد أن القيادة السياسية منذ فترة وحديثها عن الزيادة السكانية لا ينقطع، ومجلس الوزراء أطلق مشروع تنمية الأسرة، و يوجد حراك ولكن المهم أنه لا يمكن لقطاع واحد أن يحقق نتائج ولابد من التكاتف بين كل الأجهزة. 

 

وأوضح أن الطبقة المتوسطة بالشعب المصري، تفكر دائما في متوسط 3 و 4 أطفال لأنه مازال مشروع الأسرة الكبيرة موجود، ولابد من العمل بشكل مختلف والرسالة الإعلامية وحدها لا تكفي. 

القومي للسكان الطبقة المتوسطة متوسط المتزوجات القيادة السياسية

مواد متعلقة

وكيل أوقاف مطروح: تنظيم النسل جائز شرعاً وعقلاً وعرفاً

أبوعاصى: تنظيم النسل من صلب الشريعة.. والنبى لن يباهى الأمم بأطفال الشوارع

سكرتير البابا تواضروس: الكنيسة تشجع على تنظيم النسل وتنبذ «شهوة الكثرة»

مفتي الجمهورية: تنظيم النسل حل هذا العصر للزيادة السكانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

خاص.. استقالة فى جهاز الزمالك بعد التعادل مع المصرى فى الدورى

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام طلائع الجيش فى الدورى والقنوات الناقلة

مصرع وإصابة 28 فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية- مطروح

زاهى حواس يكشف تفاصيل تنظيم أول عرض أزياء عالمى تحت سفح الأهرامات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

د.أحمد الخميسى

إدوار الخراط.. أنت معنا

ماجد حبته

ديور أمام الأهرامات

مؤمن المحمدي

كفاية كفاية كفاية

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية لمنع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على حدود غزة

إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

كواليس اعتقال 3 فتيات إحداهما 6 سنوات فى الأراضى المحتلة