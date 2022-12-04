المقرر الأسبق القومى للسكان: مشكلة الزيادة السكانية تتفاقم فى الريف والصعيد

قال عاطف الشيتاني، المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان، إن مشكلة الزيادة السكانية تتفاقم في الريف والصعيد، ولذلك جاء إطلاق حملة "حقك تنظمي" بـ 25 محافظة وحملة "طرق الأبواب" بالفيوم وأسيوط.

الحملة تستهدف هذه السيدات

وأضاف الشيتاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحملات تستهدف سيدات يعانين من مشكلة أنهن لا يرغبن بالإنجاب لكنهم لا يستخدمن وسائل منع الحمل، مما يؤدي لحدوث الحمل الخاطئ، ونسبتهم تقدر بـ 20%.

وأشار إلى أن 80% من السيدات المتزوجات في عمر الإنجاب يحتاجن لتتنظيم الأسرة، ونلبي طلبات 66% منهن فقط والمتبقى 4 ملايين سيدة يحتاجون للحملات.

وأكد أن القيادة السياسية منذ فترة وحديثها عن الزيادة السكانية لا ينقطع، ومجلس الوزراء أطلق مشروع تنمية الأسرة، و يوجد حراك ولكن المهم أنه لا يمكن لقطاع واحد أن يحقق نتائج ولابد من التكاتف بين كل الأجهزة.

وأوضح أن الطبقة المتوسطة بالشعب المصري، تفكر دائما في متوسط 3 و 4 أطفال لأنه مازال مشروع الأسرة الكبيرة موجود، ولابد من العمل بشكل مختلف والرسالة الإعلامية وحدها لا تكفي.