الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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«قنديل» يكشف سبب أزمة الدولار فى مصر وأهمية توطين الصناعة

عبدالحليم قنديل
عبدالحليم قنديل

قال الكاتب الصحفي، عبدالحليم قنديل، إن فكرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري من خلال مبادرة حياة كريمة، وتوطين الصناعة، هي إعادة لبث الروح المصرية والقدرة على المشاركة في صناعة العالم.

سبب أزمة الدولار

وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر لديها أزمة في الدولار لأننا نستورد كثيرًا وأن حجم الاستيراد ضعف حجم التصدير، لذلك توطين الصناعة أولوية للبلد، وأدعوا لإعادة وضع الهرم على قاعدته الإنتاجية.

وأشار إلى أن الزراعة في توسع لكن محكومة في استخدام المياه ويوجد سقف لها، أما الصناعة بلا سقف والامتداد الرأسي بلاحدود لأن رأس ماله الأفراد، كما أن التصنيع يخفض فاتورة الاستيراد وتحل طاقة الاستيراد محل التصدير ومصر قادرة على الانتاج المحلي.

وأردف، أن قرار الرئيس ينعكس بالأولوية لحياة كريمة، التي وصلت تكلفتها لترليون جنيه لتحفيز الصناعة، وفي القطاع الخاص خلق ثقافة جديدة لتحويل مصر لدولة صناعية كاملة الأطراف. 

عبدالحليم قنديل مبادرة حياة كريمة توطين الصناعة التصدير الدولار الرئيس عبدالفتاح السيسي

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