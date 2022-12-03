عماد الدين حسين يكشف موعد إعلان أسماء المتحاورين فى الحوار الوطنى

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه لا يوجد تلكؤ في إجراءات الحوار الوطني، مردفا: "كان ممكن نعمل جلسات سريعة ونسلق الحاجات لكننا أسسنا لمن يطرح السؤال ومن يشارك وطريقة التوافق".

الحوار الوطني حقق هدفه قبل أن يبدأ

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني الـ21 من مشارب سياسية مختلفة حكومة ومعارضة وما بينهم وخبراء، مردفا: "الهدف الأساسي من الحوار الوطني تحقق، المختلفين في الآراء نجحوا في أن يجلسوا سويًا ليتحاوروا".

وأشار إلى أنه منذ إطلاق الدعوة للحوار الوطني في 26 أبريل 2022، فعلت لجنة العفو بشكل فوري، وتم الإفراج عن أكثر من ألف و200 محبوس، وهو ثمرة مهمة جدًا، وبعض المفرج عنهم مشارك في الحوار الوطني.

وردا على من يدعون أن الهدف من الحوار الوطني ترويجيًا، قال: "ليس ترويجيًا، وإن كان كذلك لما أقعد مع المعارضين أسمع وجهة نظرهم، وأفرج عن بعض المساجين ده وحش؟ يا ريت كل الأنظمة تروج لنفسها بهذا الشكل".

لم ينسحب أي من القوى السياسية من الحوار الوطني

وأوضح أنه لم ينسحب أي من القوى السياسية من الحوار الوطني، لكن كان يحدث خلافات في وجهات النظر وفي النهاية تفهموا.

وعن توقعاته لمخرجات الحوار الوطني، قال إن المحور السياسي حلوله سهلة، أما الاقتصادي حلوله صعبة لأنه متعلق بموارد وأزمات عالمية، أما المحور المجتمعي قضاياه مزمنة، لكن الميزة أن نضع أنفسنا على أول الطريق، مثل التأكيد على أن كثرة الإنجاب دون موارد خطر على الجميع.

وكشف أنه خلال 3 أسابيع سيعلن أسماء المتحاورين، ثم الجدول الزمني، والموضوعات وآليات إدارة الجلسات.