السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الزهور يكرم بطلة الاسكواش نور وجيه بعد حصولها على لقب بطولة إفريقيا

الزهور يكرم بطلة
الزهور يكرم بطلة الاسكواش نور وجيه

كرم نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش بطلة النادي في الاسكواش ”نور وجيه“ ٦ حصولها على لقب بطولة إفريقيا للإسكواش للناشئات مع المنتخب الوطني.

ويأتي ذلك التكريم في إطار اهتمام النادي بأبطاله الدوليين وتشجيعهم على بذل المزيد من المجهود من أجل رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الأفريقية والعالمية.

وقام المستشار محمد الدمرداش بتكريم اللاعبة بنادي الزهور في حضور عاصم خليفة رئيس اتحاد الاسكواش، وأشرف الخولي رئيس منطقة القاهرة للاسكواش وعضو النادي، وشريف هاشم المدير الفني للعبة بالنادي.

وكان المنتخب المصري للناشئات قد فاز بلقب البطولة الإفريقية التي أقيمت بزيمبابوي بعد التغلب على منتخب جنوب إفريقيا في المباراة النهائية بشوطين مقابل شوط، وضمت قائمة اللاعبات كلا من: منة الله وليد حسن المندوه هدية، نور محمد إبراهيم وجيه يوسف، كنزي أيمن صابر سيد.
وعلى جانب آخر انطلقت أمس الجمعة بطولة نادي الزهور المفتوحة للاسكواش في مجمع الاسكواش بالفرع الرئيسي للنادي بمدينة نصر تحت رعاية وإشراف الاتحاد المصري للعبة ونادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش وتستمر البطولة حتى الخميس المقبل الموافق 8 ديسمبر.

وتشهد البطولة المدرجة في الاتحاد المصري للاسكواش من الفئة الثالثة مشاركة واسعة من كل أندية مصر حيث سجل في البطولة نحو 870 لاعبا يمثلون 27 ناديا من مختلف الأعمار.
ويخوض نادي الزهور البطولة ب 88 لاعبا في جميع المراحل العمرية.

للاسكواش نادي الزهور رئيس منطقة القاهرة للاسكواش الزهور بطلة النادي في الاسكواش

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