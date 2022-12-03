السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير بيئى: الدول الفقيرة «مظلومة».. وصندوق COP27 «فاتحة خير»

جريدة الدستور

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن الدول الفقيرة والإفريقية تتعرض للظلم منذ الثورة الصناعية، لأن الذين ينعمون بالرفاهية هم سبب وأساس تلوث البيئة، لافتًا إلى أن اقتصاديات الدول النامية غير قادرة على التعامل مع تداعيات تغير المناخ، مشيرًا إلى أن Cop 27 بدأ في رفع الظلم عندما أدركت الدول المتقدمة أهمية صندوق الخسائر والأضرار التي ستُعوض به الدول الفقيرة.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن إنشاء صندوق الخسائر وانتزاع موافقة الدول الصناعية الكبرى عليه، حدث تاريخي كبير لـCop 27، وذلك يؤكد أن الدول النامية تتعرض للظلم ومشكلات ضخمة من جراء أفعال نظيرتها المتقدمة، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق «فاتحة خير».


وأشار إلى أن وصول مصر بدبلوماسيتها الرائعة إلى اعتراف دولي من الدول المتقدمة بأنها هي من صنعت تلك المشكلة لنظيرتها الفقيرة أمر في غاية الأهمية، متصورًا أن يكون لصندوق الخسائر والأضرار آلياته خلال الشهور القادمة، معتقدًا أن كلًا من الدول النامية والمتقدمة ستجلس على طاولة واحدة للتفاوض ووضع معايير تُعوض الدول النامية من جراء ما حدث لها عبر التاريخ الماضي.


وأشار إلى أن الدول المتقدمة بدأت تشعر بالمشكلة بعدما لمستها آثار وتداعيات تغير المناخ كالسيول والجفاف، إلى جانب الكوارث الطبيعية التي تحدث، متابعًا أنه سيكون هناك تقدم في ملفات كثيرة بالنسبة للمناخ، علاوة على قيام الدول المتقدمة بتغيير سلوكياتها وتعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

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