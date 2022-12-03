الداخلية: ضبط جرائم أموال عامة بقيمة نصف مليار جنيه خلال شهر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى.

أسفرت الجهود خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ففي قضايا التهرب الضريبى: ضبط (9189) قضية فى مجال التهرب الضريبى:- (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين ولجان فحص).. بمبالغ مالية بلغت (19,725,704,327 مليار جنيه) قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجار فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (29٫530٫848 مليون جنيه).

وفي مجال قضايا الأموال العامة

ضبط (146) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة المختلفة (اتجار فى النقد الأجنبى – تعامل فى النقد الأجنبى – توظيف أموال – تهريب جمركى – اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام – تربح وتربيح الغير- غسل أموال – كسب غير مشروع- بطاقات الائتمان- احتيال عبر الإنترنت).. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (534,425,731 مليون جنيه).. أبرزها: ضبط عدد (90) قضية فى مجال (الاتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة "عملات محلية وأجنبية".. بما يعادل (240,751,731 مليون جنيه)، كما تم ضبط عدد (22) قضية بإجمالى عدد (40) متهما فى مجال (الجرائم المصرفية "النصب والاحتيال على عملاء البنوك والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بتلك البنوك أو شركات المحمول").. بإجمالى مبالغ مالية مستولى عليها بما يعادل (2,050,000 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.