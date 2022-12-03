محافظ بورسعيد: جهود متواصلة للارتقاء بالصناعة ودعم المستثمر الجاد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المستثمر الصيني جون زونج، الذي وقع عقدًا مع المحافظة لإقامة أكبر مشروع لتصنيع الجوارب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار دعم محافظ بوسعيد الدائم للاستثمار على الوجهه العام وللاستثمار الأجنبي المباشر بالمحافظة، ولمتابعة مستجدات إقامة المشروع أولًا بأول، جاء ذلك بحضور بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعدد من الجهات المعنية.

وأكد محافظ بورسعيد أننا نعمل على الارتقاء بالصناعة داخل المحافظة ودعم المستثمر الجاد، مشيرًا إلى أن محافظة بورسعيد أصبحت تجذب كبرى الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالقطاع الصناعي وتوفير مزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن مشروع تصنيع الجوارب، يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، باستثمارات تبلغ ٣٧ مليون دولار و نسبة تشغيل عماله تتجاوز الـ١٠٠٠ موظف على مراحل المشروع، في إطار سعي الدولة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات العالمية، وفي إطار تعزيز سبل التعاون بين المحافظة ومختلف الدول بما يسهم في إقامة المشروعات الصناعية المتنوعة التي تدعم خطة التطور الصناعي ببورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، بعد دخول صناعات للمرة الأولى ببورسعيد، حققت نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتها الأسواق المحلية والعالمية، فضلًا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

وأكد محافظ بورسعيد أن المشروع الصناعي الجديد يدعم الصناعة المحلية والتصدير ببورسعيد، وأوضح محافظ بورسعيد أن المحافظة تتمتع بمقومات ومميزات فريدة تؤهلها لجذب مختلف الاستثمارات، مستعرضًا مقومات المناطق الصناعية بجنوب وشرق وغرب بورسعيد، ووجود الموانئ التي تسهل إجراءات وتداول البضائع بين بورسعيد وجميع الدول، فضلًا عن مميزات الموقع الاستراتيجي والجغرافي لمدينة بورسعيد، هذا بالإضافة إلى المنطقة الاستثمارية ببورسعيد والتي توفر أكثر من 42% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة تعمل على تيسير كل الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كل القطاعات.

ومن جهته، أعرب المستثمر الصيني عن شكره لمحافظ بورسعيد على تعاونه المثمر والمتواصل لرجال الأعمال من كل أنحاء العالم، كما أشاد بالتنمية والطفرة الصناعية على أرض بورسعيد التي كانت الدافع الأول لحرصهم على إقامة استثمارات بهذه المحافظة الواعدة.

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